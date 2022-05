Ravensburgerin Lotte spricht bei „Sing meinen Song“ über sexuellen Übergriff

Emotional und tränenreich war die fünfte Folge der TV-Show „Sing meinen Song“ am Dienstag. Die Bühne gehörte an diesem Abend den Hits der Ravensburgerin Lotte. Die 26-Jährige zeigte sich dabei so verletzlich wie nie zuvor. Sie sprach offen über einen sexuellen Übergriff, den sie selbst erlebte und in ihrem neuen Song „So wie ich“ verarbeitete.

„Wir sind von den schönsten Gefühlen in die krassesten Tiefen abgetaucht“, sagte Lotte an ihrem Abend bei der Fernsehshow „Sing meinen Song“. Ihre Musikerkollegen hatten zuvor fünf ihrer Hits gesungen. Lottes tiefgründigen deutschen Texte und ihre persönlichen Geschichten dahinter sorgten dabei immer wieder für Tränenausbrüchen bei den Stars.

Die Geschichten hinter Lottes Songs

Den Anfang des Abends machte Soulsänger Kelvin Jones. Er sang Lottes Gute-Laune-Song „Mehr davon“ und brachte die Stars zum Tanzen. Trotz ihrer nachdenklichen und emotionalen Art hat Lotte gerne bedingungslosen Spaß. „Ich fahre Motorrad. Ich liebe es, feiern zu gehen“, erzählte sie auf der „Sing meinen Song“-Couch aus ihrem Leben.

Lotte erzählt in diesem Ausschnitt der fünften „Sing meinen Song“-Folge von ihrer Kindheit in Ravensburg:

Emotional ging es mit ihrem Song „Mauern“ weiter. Die Frontfrau der finnischen Band „Nightwish“, Floor Jansen, machte eine rockige Version aus dem Song, den Lotte an sich selbst schrieb, wie sie verriet. Zeilen wie „Deine Mauern halten mich nicht auf“ sollen sie daran erinnern, dass es wichtig ist, Gefühle zuzulassen und sich auch mal verletzlich zu zeigen.

Popsänger Clueso, dessen Lieder Lotte selbst als Teenager gehört hat, performte den Song „Zu jung“. An Lottes Zimmerwand soll sogar ein Poster von ihm gehangen haben. „Wenn du jetzt mein Lied singst – das ist surreal“, sagte Lotte, die nach dem Auftritt von Clueso erstmal sprachlos war. „Zu jung“ handelt von Lottes erster großen Liebe. Mit dem Song möchte sie sich bei dieser für ihre Fehler entschuldigen.

So war Lottes Kindheit in Ravensburg

Gemeinsam mit Gastgeber Johannes Oerding blickte Lotte an ihrem Abend auch auf ihre Kindheit zurück. Sicher und behütet ist sie mit ihren drei Geschwistern in einem Haus mit Garten in Ravensburg aufgewachsen. Lotte hat das Lernen geliebt und in ihrer Freizeit viel ausprobiert. Sie lernte Geige spielen und reiten. Sogar Breakdance hat sie für ein paar Jahre gemacht. Dass Lotte ein 1,0-Abitur hat, wollten die Stars kaum glauben.

Bei Kelvin Jones’ „Sing meinen Song“-Auftritt war Lotte nicht mehr zu halten und tanzte ausgelassen mit ihm. (Foto: RTL+)

Die Sängerin Lotte ist für ihre unwechselbare Stimme und tiefgründigen Texte bekannt. (Foto: RTL+)

Von ihrem Schritt, mit Anfang 20 von zu Hause auszuziehen und ihren Weg in die Musik zu finden, erzählt Lotte in ihrem Song „Auf beiden Beinen“. Den habe sie an ihre Eltern geschrieben. Songwriterin Elif erkannte sich in dem Song wieder und sang diesen für Lotte in ihrer eigenen Version. Mit einer neuen Strophe, die sie rapte, blickte Elif auf ihre Anfänge in der Musikbranche zurück.

Lotte bricht Auftritt bei „Sing meinen Song“ ab

Für noch mehr Gefühlsausbrüche sorgte Lotte, als sie erstmals offen und ehrlich über die Geschichte hinter ihrem neuen Song „So wie ich“ sprach, den sie Ende Januar veröffentlichte. Darin verarbeitete die Sängerin einen sexuellen Übergriff, den sie, wie sie erzählte, selbst in einer Sommernacht in Berlin erleben musste. Fragen im Liedtext wie „Was hat das mit dir gemacht? Lagst du auch noch wach die ganze Nacht?“ seien bewusst an den Täter gerichtet.

Lotte performte diesen Song an ihrem Abend des Tauschkonzerts selbst und das zum ersten Mal live. Dabei kam es nicht nur bei den Stars zu Tränenausbrüchen. Lotte sang den Song souverän und stark – bis sie die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte und den Auftritt schließlich abbrechen musste.

Die Stars loben Lotte für ihren Mut

Die Sängerin stellte klar, dass sie sich mit dem Song nicht zum Opfer machen möchte. Deshalb spreche sie nicht im Detail über das Erlebte. Sie wolle von sexueller Gewalt betroffenen Männer und Frauen zeigen, dass es okay sei, darüber zu sprechen. Die Schuld liege nicht an einem selbst. „Es ist egal, was ich anhabe, ich gehöre nur mir“, betonte Lotte.

Das sind die Stars der neunten „Sing meinen Song“-Staffel: Dag-Alexis Kopplin von der Band „SDP“ (von links), Soulsänger Kelvin Jones, „Nightwish“-Frontfrau Floor Jansen, Sängerin Lotte, Popsänger Clueso, Vincent Stein von „SDP“, Gastgeber Johannes Oerding (vorne links) und die Musikerin und Songwriterin Elif. (Foto: RTL+)

Die Künstler zeigen sich beeindruckt von Lottes Mut, ihre Geschichte öffentlich zu machen. Vincent Stein von dem Musiker-Duo „SDP“ ist Lotte dankbar, dass sie ein Eis in der Gesellschaft bricht, wo es eigentlich keines geben sollte. Zusammen mit Dag-Alexis Kopplin spielte Stein den letzten Lotte-Song des Abends. Mit „Fu** Baby I'm In Love“, elektronischen Elementen sowie einem Megafon holten sie die 80er-Jahre zurück auf die „Sing mein Song“-Bühne.