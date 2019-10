Ravensburgerin kämpft seit Monaten gegen Ratten in ihrer Wohnung

Im Sommer 2018 hat es in Ravensburg ein Rattenproblem gegeben – auf dem Gelände entlang der Bahnlinien, in der West-, Süd- und Oststadt waren die Nager gesichtet worden. Tauchen die eigentlich nachtaktiven Tiere tagsüber auf, weist das laut Experten auf eine extreme Überbevölkerung hin (die SZ berichtete): Die Ratten weichen dann aus ihren Quartieren aus und suchen neue Unterkünfte. Generell äußerte sich Stadtsprecher Alfred Oswald damals so zum Thema: „Je größer die Stadt, umso mehr Ratten gibt es. Das hängt mit der Kanalisation und dem Müllaufkommen in unserer Wohlstandsgesellschaft zusammen“. Brennpunkte hat er in Ravensburg seinerzeit freilich nicht ausgemacht.