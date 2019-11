Ravensburger WLZ-Gebäude: Hotel-Investor will offenbar weitermachen

Auf mehreren österreichischen Autobahnen an der Grenze zu Deutschland ist künftig keine Vignette mehr nötig. Das Parlament in Wien stimmte am Mittwochnachmittag für eine entsprechende Ausnahmeregelung, die unter anderem für die A14 in Vorarlberg vom Grenzübergang Hörbranz bis Hohenems gilt.

Zuvor hatte am Montagabend bereits der Haushaltsausschuss mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und liberalen Neos für das Vorhaben gestimmt, mit dem grenznahe Gemeinden vom Ausweichverkehr entlastet werden sollen.