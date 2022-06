Ravensburger weiter bei Bachelorette dabei

Der Ravensburger Umut Tekin ist weiter bei der Kuppelshow „Die Bachelorette“ dabei. In der zweiten Folge der RTL-Sendung am Mittwochabend hat er seine zweite Rose von Bachelorette Sharon Battiste überreicht bekommen. Kurz zuvor, am Entscheidungsabend, verbrachte Tekin ein paar Minten allein mit der Bachelorette.

In der Nacht der Rosen konnte Tekin unter vier Augen mit der Bachelorette sprechen, was bei noch über 15 Kandidaten in der Show nicht so einfach ist. Strahlend kehrte er zu den anderen Kandidaten zurück. „Verguckt“ hätte er sich in die Halb-Jamaikanerin, die schon aus dem Fernsehen bekannt ist. In der TV-Show „Köln 50667“, die wochentags auf RTL 2 läuft, spielte Battiste nämlich die Rolle der „Bo“.

Tekin teilt seine Freude auf Instagram

„Ich konnte Sharon klarmachen, dass ich der Typ Mann bin, der nicht nur für jeden Spaß zu haben ist, sondern auch eine ernste Seite hat“, reflektierte Tekin sein Gespräch mit der 30-Jährigen kurz nach Ausstrahlung der Folge auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Die aktuellen Folgen der neunten Staffel von „Der Bachelorette“ werden seit dem 15. Juni immer mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL ausgestrahlt. Jede Woche entscheidet die Bachelorette nach Einzel- oder Gruppendates aufs Neue, wen der Singlemänner sie näher kennenlernen möchte. Die Dreharbeiten fanden auf der Insel Phuket in Thailand statt.

Schon in der vierten Staffel war ein gebürtiger Ravensburger Teil der Sendung. Johannes Haller konnte die damalige Bachelorette Jessica Paszka zunächst nicht von sich überzeugen. Sie entschied sich in der Sendung für einen anderen Mann. Doch deren Beziehung zerbrach nach einem halben Jahr. Inzwischen ist Haller mit Paszka verheiratet. Sie haben eine Tochter und leben auf der Mittelmeerinsel Ibiza.