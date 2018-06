Ravensburger Weihnachtsmarkt beginnt Freitag

Der Ravensburger Christkindlesmarkt wird am Freitag, 28. November, um 17.30 Uhr auf der Bühne am südlichen Marienplatz von Oberbürgermeister Daniel Rapp eröffnet. Ab Freitag steht auch die rote SZ-Wunschbox wieder auf dem Weihnachtsmarkt direkt vor dem Rathaus (Hütte/Stand SZ-Nothilfe und des Partnerschaftsvereins).

An 70 Hütten rund um das Rathaus und den Marienplatz bieten die Markthändler gefragte Produkte wie Weihnachtsdekorationen, Spielwaren, Schmuck, Bienenwachsprodukte, Filzwaren, Seifen, selbst gebastelte Dinge und Holzschnitzereien an. Die mehr als 30 weißen Weihnachtszelte des Reischmann-Weihnachtsmarktes schaffen in der Bachstraße ein besonderes Flair. Kunsthandwerker zeigen dort ihr Können und präsentieren ihre hochwertigen Waren.

Neben der Bratwurst über Käsespätzle, Dinnete und Südtiroler Spezialitäten dürfen heiße Maroni, Apfelküchle und süße Waffeln nicht fehlen. Dazu kann man einen heißen Punsch oder Glühwein genießen.

Backen und basteln für Kinder

Täglich gibt es auf der Bühne adventliche Aufführungen und Musik von Schulen, Musikgruppen und Chören. Sie stimmen mit ihren Auftritten auf Weihnachten ein und laden zum Hören, Mitsingen und Verweilen an der Bühne ein. Am 7. Dezember kommt um 15.30 Uhr wieder der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht zu Besuch und freut sich auf die Gedichte und Gedanken der Kinder.

Traditionell gibt es viele Vereine und Institutionen, die den Kindern ein abwechslungsreiches Bastel-, Vorführ- und Mitmachprogramm anbieten. Die Ravensburger Museumsgesellschaft ist seit vielen Jahren mit dabei, die Bäckerei Hamma hat wieder das Backzelt für die kleinen Bäcker in Betrieb, und der größte Adventskalender in Oberschwaben öffnet allabendlich um 17 Uhr ein Fenster beim Modehaus Bredl in der Bachstraße. Im Kinderkunstwagen bietet die Kinderstiftung Basteln von Sternen- und Schneeflocken an, und bei den Jugendlichen der mobilen Jugendarbeit kann man ein Fotoshooting mit dem Mehlsack machen.

Jeden Abend laden die Pfadfinder Royal Rangers ab 17 Uhr zum belieb-ten Stockbrotbacken am Feuer ein. Insgesamt 15 Vereine und Institutio-nen engagieren sich für soziale Zwecke oder in der Vereinsarbeit für Kinder und Jugendliche. Sie leisten eh-renamtliche Dienste an den Verkaufsständen. Auch in diesem Jahr wird dieses Engagement durch goldene Sterne auf oder an den Hütten sichtbar.

Am kommenden Samstag, 29. November, lädt die Initiative Ravensburg zur langen Einkaufsnacht ein. Viele Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet und überraschen ihre Kunden mit besonderen Aktionen. Auch die Markthütten sind dann länger geöffnet.

Eine Besonderheit am 29. November ist die offizielle Eröffnung der Unteren Breiten Straße um 12.30 Uhr mit Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp. Anschließend hat die Initiative Ravensburg gemeinsam mit einigen Geschäften der Unteren Breiten Straße ein vielfältiges Rahmenprogramm für die kleinen und großen Besucher vorbereitet. Musik, Zumba, Luftballons und der Zauberer Mirakuli werden zu sehen sein.

Den Programmflyer zum Christkindlesmarkt gibt es in der Tourist Information oder unter:

www.ravensburg.de/christkindlesmarkt