Ravensburger Weihnachtscircus wird auf Ostern 2021 verschoben

Bis zuletzt habe man alles dafür getan und dafür gekämpft, auch in Pandemiezeiten dem Publikum „endlich wieder schöne Erlebnisse schenken zu dürfen“, heißt es in der Pressemitteilung des Ravensburger Weihnachtscircus’. Doch die „aktuelle Lage, die steigenden Infektionszahlen und die immer neuen Einschränkungen zwingen uns nun aber doch, den 13. Ravensburger Weihnachtscircus in diesem Winter abzusagen“.

Das sei laut des Direktors Elmar Kretz besonders schmerzhaft, da sie trotz der angespannten Situation einen guten Vorverkauf gehabt hätten: „ Die Menschen haben uns damit tagtäglich gezeigt, wie sehr Sie zu uns – ihrem Weihnachtscircus – stehen. Trotzdem steht das Wohl und die Gesundheit unserer Besucher, Mitarbeiter und Artisten an erster Stelle“, so das Presseschreiben weiter.

Show und Ambiente bleiben gleich

Zusammen mit der Stadt Ravensburg haben man aber einen Ausweichtermin finden können, um die neue Show doch noch zu zeigen. Vom 27. März bis zum 11. April 2021, also über Ostern, werden die Artisten zwar nicht als Weihnachts-, dafür aber als Wintercircus nach Ravensburg kommen. Die Show und das gewohnte Ambiente sollen gleich bleiben. Laut Elmar Kretz sei gerade für die Artisten das Engagement im Wintercircus ein Hoffnungsschimmer, denn das wäre die einzige Verdienstmöglichkeit seit März 2020.

Bereits erworbene Tickets für Weihnachten 2020 behalten ihre Gültigkeit für Ostern 2021. Die Ticketinhaber werden zeitnah kontaktiert, wie die Zirkuskarten auf ein neues Datum an Ostern umgetauscht werden können. Die geänderten Termine und der damit verbundene Vorverkauf wird in Kürze unter der bekannten Webseite www.winter-circus.de erreichbar sein.