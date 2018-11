Ravensburger Weihnachtsbaum kommt von weit her

Ravensburg stimmt sich auf die Vorweihnachtszeit ein: Am Donnerstag wurde ein imposanter Weihnachtsbaum auf dem Marienplatz vor dem Lederhaus aufgestellt, wie die Stadt mitteilt. Rund 15 Meter maß die Weißtanne vor dem Stutzen, und sie hat einen Umfang von acht Metern. Der Ravensburger Betriebshof ist zusammen mit den städtischen Förstern eigens ins Allgäu gefahren, um die Tanne zu fällen.

Ein Schwertransporter brachte sie in der Nacht auf Donnerstag auf den Marienplatz. Begleitet wurde der Transport von der Polizei: Eine bayrische Polizeieskorte überwachte den Transport bis in die Nähe von Wangen, danach übernahm die baden-württembergische Polizei, um einen sichere Ankunft in Ravensburg zu gewährleisten.

Am Donnerstagmorgen um 8 Uhr begannen die Aufstellarbeiten auf dem Marienplatz. Ein Kran war im Einsatz und platzierte die mächtige Tanne in einer dafür vorgesehenen Halterung. Viele Schaulustige beobachteten aus sicherer Entfernung das Spektakel. Ab kommenden Montag wird die Beleuchtung angebracht, danach sorgt der Weihnachtsbaum für eine vorweihnachtliche Atmosphäre in der Innenstadt.