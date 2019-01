Ravensburger Vesperkirche hat begonnen

Am Dienstag hat die elfte Vesperkirche im Schussental begonnen. Rund 400 Portionen Mittagessen wurden am ersten Tag der dreiwöchigen Aktion in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg ausgegeben, wie Harald Dubyk vom Organisationsteam sagte. „Das ist ein guter Start, und die Zahl steigert sich erfahrungsgemäß Tag für Tag.“

Bis 17. Februar kann man dort täglich für 1,50 Euro zu Mittag essen. Eingeladen sind längst nicht nur Bedürftige. Es gehe auch um die Begegnung von Menschen, die sich sonst nie treffen würden, heißt es seitens der Veranstalter – das Diakonische Werk des Evangelischen Kirchenbezirks Ravensburg und die Johannes-Ziegler-Stiftung aus Wilhelmsdorf.

Seniorinnen schätzen die Gesellschaft

Schon 20 Minuten vor Öffnung der Essensausgabe bildet sich am Dienstag eine Schlange. Ganz vorne steht Besucherin Maria Markoba und wartet. Sie habe vor, täglich in die Vesperkirche zu kommen. „Das Essen ist gut, da wird man verwöhnt.“ Die Gerichte werden aus einer Großküche der Zieglerschen geliefert. Die Ehrenamtliche Dorothea Eichenauer beobachtet die Szenerie. Ihr Eindruck: „Das ist eine Spannung wie an Weihnachten am Christbaum, kurz bevor das Glöckchen läutet.“ Wenige Minuten vor 11.30 Uhr werden die Deckel der Warmhalteboxen geöffnet: Dampfender Gulasch, Bohnengemüse und Nudeln kommen zum Vorschein.

Ganz gemütlich lassen es Helga Duédal und ihre Bekannten angehen. Die Damen sitzen schon seit 11 Uhr beisammen. Die 85-jährige Duédal sagt, sie komme nicht wegen des Essens, sie werde normalerweise von ihrer Tochter bekocht. „Ich fühl mich hier halt wohl unter den Leuten.“

Helfer bringt Gäste zum Lachen

Die ehrenamtlichen Helfer der Vesperkirche haben blaue Schürzen um und bringen denen, die nicht gut zu Fuß sind, das Essen an den Tisch. Bertram Kaes, der seit Jahren mithilft und für seine Späße bekannt ist, brachte nebenbei auch am Dienstag Besucher zum Lachen. Nichts sei schöner, als zusammen zu lachen, sagt er – „egal ob alt oder reich“.

Die Vesperkirche hat täglich von 11 bis 15 Uhr geöffnet, Mittagessen gibt es von 11.30 bis 14 Uhr.