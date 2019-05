Ravensburger verpassen knapp das Halbfinale

Der Hessische Tanzsportverband hat zum jährlichen Turnier „Hessen tanzt“ in die Eissporthalle nach Frankfurt eingeladen. Bei diesem weltweit größten simultan ausgetragenen Amateurturnier können mehr als 6000 Tänzer aus allen Bundesländern sowie vermehrt auch aus dem Ausland, auf bis zu acht Tanzflächen gleichzeitig in den Standard- und Lateinamerikanischen Tänzen starten.

Mit dabei waren auch drei Paare des Amateur-Tanzsport-Club Blau-Rot Ravensburg. Max Schmidt und Marie Schwarz tanzten in der Hauptgruppe A Latein. Nach drei Runden verpassten sie nur knapp den Einzug ins Semifinale und beendeten den ersten Turniertag auf Platz 14 von rund 80 startenden Paaren. Am Sonntag ging das Paar bei den WDSF International Open Latin Adult A/S an den Start. In einem Teilnehmerfeld von 120 Paaren kamen die Ravensburger auf Platz 74.

Im Bereich der Standardtänze starteten für den ATC Thilo Wiggenhauser und Jenni Mitrenga. In der Hauptgruppe D zogen sie bei ihrem ersten großen gemeinsamen Turnier an beiden Tagen ins Finale ein und wurden Fünfte bei mehr als 40 Paaren. In der Hauptgruppe D Latein ließen auch Marco Wawrzyn und Corinna Veeser einige Paare hinter sich. ATC-Trainer Jürgen Schlegel war zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf die positive Entwicklung unsere Paare.“