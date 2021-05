Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe übernehmen Verkehrsbetrieb

Die Ravensburger Verkehrs- und Versorgungbetriebe (RVV) werden den Verkehrsbetrieb Hagmann zusammen mit allen Mitarbeitenden in die Zukunft führen. Das sei nötig geworden, da das Familienunternehmen keine Nachfolge in der eigenen Familie finden konnte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Verkehrsunternehmen Hagmann bleibe damit der Region erhalten und werde zum Ausbau des Öffentlichen Pernsonennahverkehrs (ÖPNV) im Schussental beitragen. „Der Übergang wird bis zum Jahresende von mir und meinem Bruder begleitet, sodass das operative Geschäft reibungslos verlaufen kann,“ sagt Helmut Hagmann, der bei Engpässen auch schon mal selbst hinterm Steuer seiner Busse sitzt.

Die Busse der Linie 20 Richtung Wolpertswende und 21 Richtung Grünkraut und Bodnegg gehören längst zum Stadtbild wie auch der Betriebshof des Verkehrsbetriebes in der Bleicherstraße. Noch bis 2001 steuerte Viktor Hagmann die Geschäfte, seine Söhne Helmut und Peter Hagmann, beide bereits seit Jahrzehnten im Familiengeschäft tätig, lenkten danach die Geschicke der Firma.

„Wir sind uns der Verantwortung bewusst, einen so traditionsreichen Familienbetrieb zu übernehmen“ betont Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsleiter der RVV. Bereits heute erbringt die RVV (früher Stadtwerke Ravensburg), als Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg, eine Vielzahl an Aufgaben im Bereich Verkehr.

Neben den Parkhäusern sind es vor allem die ÖPNV-Leistungen im stadtbus Ravensburg Weingarten, Verkehrsmanagement- und Planungsleistungen, ÖPNV-Ausschreibungen und die Integration neuer Mobilitätsangebote.