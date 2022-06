Ravensburger Verein „Freunde der Räuberhöhle“ feiert zehnjähriges Bestehen

Die „Freunde der Räuberhöhle“ haben als Unterstützer-Verein der Ravensburger Kultkneipe am Wochenende ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Am Freitagabend fand die Vernissage einer Fotoausstellung mit Aufnahmen von Made Höld statt. Höld erzählte zu den vielen Fotos aus der Geschichte der Räuberhöhle viele Anekdoten.

Ausstellung ruft viele Erinnerungen an die vergangenen zehn Jahre wach

Erinnerungen der vergangenen zehn Jahre wurden wachgerufen. Die Besucher sowie Wirtin Vanessa Bachmann waren begeistert. Die Fotos werden auch verkauft, der Erlös für einen guten Zweck gespendet. Am Samstagabend stieg dann eine Jubiläumsparty mit dem Rock ’n’ Roll der Räuberhöhlen-Hausband „Bub and the Bubbles“ und einem Auftritt des Höhlen-Chors.