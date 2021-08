Ravensburger U23 holt spät einen Punkt

Die U23 des FV Ravensburg hat sich in der Fußball-Landesliga beim FC Albstadt einen Punkt erkämpft. Der eingewechselte Tim Kibler erzielte den Ausgleich zum 2:2 in der Nachspielzeit.

Konzentriert verteidigen, mit Pressing Bälle erobern und dann das eigene Tempo in Umschaltsituationen ausnutzen – das war der Plan von Ravensburgs Trainer Fabian Hummel. „Das ist zu Beginn auch aufgegangen – wir hatten einige gute Aktionen“, meinte der Coach. „Aber Albstadt hat eben die Klasse, mit der ersten Torchance zu treffen.“ In der 21. Minute zeigte Pietro Fiorenza seine Qualität. Der 31-jährige Torjäger war schon zu Beginn der abgebrochenen Saison 20/21 mit zehn Toren in sechs Spielen in Topform. Auch Fiorenzas Partner Hakan Aktepe bringt Verbandsligaerfahrung mit – die nutzte er kurz nach dem 1:0: ein schnell ausgeführter Freistoß, ein Schuss aus der Distanz – 2:0 (29.).

Für die Ravensburger war es Gold wert, dass Arjan Lashani nach einem Doppelpass mit Tim Lauenroth kurz vor der Pause mit einem Schlenzer der Anschlusstreffer gelang. Das machte Mut für den zweiten Durchgang, in dem sich Albstadt immer mehr zurückzog und mit einer Fünferkette den Vorsprung über die Zeit bringen wollte. Das funktionierte lange Zeit – bis der FV II die Brechstange auspackte: In der Schlussviertelstunde brachte Hummel Tim Kibler. Der gelernte Innenverteidiger sollte vorne drin vor allem Kopfballduelle gewinnen und schaffte mit einem Lucky Punch in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

„Der FC Albstadt hat einige Spieler mit Qualität und Erfahrung aus Verbands- und Landesliga in seinen Reihen“, sagte Fabian Hummel nach der Partie. „In der Breite sind sie aber derzeit nicht so gut aufgestellt – das war klar zu sehen, als in der zweiten Halbzeit bei den hohen Temperaturen die Kräfte nachließen.“