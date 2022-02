Ravensburger U20 verliert trotz einer 4:0-Führung noch

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga III gegen den HC Landsberg trotz einer 4:0-Führung nur einen Punkt geholt und stehen sich nun erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. Der Mannheimer ERC ist – bei allerdings zwei Spielen mehr als der EVR – auf fünf Punkte davongezogen. Der Verbleib in der DNL III ist für die Ravensburger dennoch ernsthafter denn je gefährdet. Denn durch den Erfolg in Ravensburg hat sich auch Landsberg ins Rennen um den Klassenerhalt zurückgemeldet.

Dank eines Dreierpacks von David Matis führte der EVR nach gut sieben Minuten bereits mit 3:0. Als Robin Prätz in der elften Minute auch noch das 4:0 gelang, schien das Spiel gegen den Tabellenvorletzten zu einer klaren Sache zu werden. Danach aber brachte sich Ravensburg laut Mitteilung phasenweise selbst auf die Verliererstraße. Bis zur 34. Minute hielt der Vier-Tore-Vorsprung. Dann führte ein unnötiges Revanchefoul zu einer Unterzahl, die Landsberg nach acht Sekunden zum ersten Treffer nutzte. Eine Minute später stand es nur noch 4:2. Das 5:2 in Überzahl in der 37. Minute durch Marcel Mezler schien gegen stärker werdende Landsberger die dringend nötige Entlastung zu bringen.

Doch mit Beginn des Schlussdrittels bäumten sich die Riverkings richtig auf. Nach einer abermals unnötigen EVR-Strafzeit verkürzte Landsberg auf 3:5, knapp eine Minute später fiel das 4:5. Die kampfbetonter auftretenden Gäste kamen in der 52. Minute zum verdienten Ausgleich. Beide Seiten hatten in der Folge Chancen genug, das Spiel für sich zu entscheiden. Die beiden Goalies Nico Wiens (EVR) und Lena Falkenberger (HC) brachten die Stürmer jedoch phasenweise zur Verzweiflung. In der vierten Minute der Verlängerung bekamen die Landsberger einen Penalty zugesprochen, Manuel Müller verwandelte zum 6:5-Erfolg für die Gäste.

U15-Bayernliga: SC Riessersee – EV Ravensburg 7:1. – Bis auf ein Tor von Lars Schulz im zweiten Drittel gab es für die U15 des EV Ravensburg in der Bayernliga beim SC Riessersee nichts zu holen.