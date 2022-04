Ravensburger U17 holt sich die Vizemeisterschaft

Die U17-Eishockeyspieler des EV Ravensburg haben sich in der Bayernliga Platz zwei gesichert und sind damit Vizemeister. Das letzte Spiel wurde für den Gegner Geretsried zu einem regelrechten Debakel. Auch die U15-Spieler des EVR beendeten die Eishockeysaison mit einem Erfolg.

U17-Bayernliga: EV Ravensburg – River Rats Geretsried 16:2 (8:1, 1:1, 8:0). – Mit einem 16:2-Sieg gegen Geretsried hat die Ravensburger U17 die Heimspielsaison des EVR beendet und zugleich den Schlusspunkt hinter eine erfolgreiche Saison gesetzt. Die bayerische Vizemeisterschaft wurde auf dem Eis perfekt gemacht und hängt nicht von Wertungen ausgefallener Spiele ab. Nachdem Selb das Spiel am Samstag kurzfristig wegen Corona-Fällen abgesagt hatte trafen die jungen Ravensburger am Sonntag auf die River Rats Geretsried. Der EVR ließ mit einem 8:1 bereits im ersten Drittel keinen Zweifel daran aufkommen, wer als Sieger vom Eis gehen würde. Im zweiten Abschnitt ließ es Ravensburg beim Drittelergebnis von 1:1 ein wenig gemächlicher angehen, im Schlussabschnitt drehte der EVR noch mal mächtig auf und schoss den 16:2-Sieg heraus. Tore EVR: Denis Teilhof, Alexander Peterson (4), Daniel Kern (3), Calvin Hörmann, Daniel Pogorelov (4), Philipp Wirz, Thomas Strunk, Oleg Gettinger

U15-Bayernliga: Straubing – EV Ravensburg 3:7; Selb – EV Ravensburg 1:9. – Mit einem 7:3 beim Tabellennachbarn Straubing und einem 9:1 bei Schlusslicht Selbst ist der U15 des EVR zum Saisonabschluss doch noch der Sprung auf Platz drei der Endrundengruppe in der Bayernliga gelungen. In Straubing führte Ravensburg bereits nach 78 Sekunden, musste in der vierten Minute den Ausgleich hinnehmen und ging 20 Sekunden später erneut in Führung. Im zweiten Drittel erzielte der EVR vier Treffer, davon zwei in der 35. Minute innerhalb von zwölf Sekunden. Damit war die Gegenwehr der Straubinger gebrochen und die Oberschwaben kamen zu einem unerwartet deutlichen Sieg. Tore EVR: Lars Schulz (2), Daniel Hitz, Adrian Breg, David Kutscher, Arthur Kreider (2).