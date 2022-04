Ravensburger Turnerinnen sind im Aufwind

Beim zweiten Wettkampftag der Kunstturn-Verbandsliga haben die Turnerinnen des TSB Ravensburg mit fünf Punkten den dritten Platz geholt. Auch in der Gesamtwertung sind die Ravensburgerinnen derzeit Dritte.

Am Balken überzeugte Mirjam Skobowsky laut TSB-Mitteilung mit einer sturzfreien Übung mit hoher Schwierigkeit wie einem freien Schrittüberschlag. Sie sicherte sich mit 12,40 Punkten die zweithöchste Wertung an diesem Gerät. Auch an den anderen drei Geräten zeigte Skobowsky ihr Können und wurde mit der dritthöchsten Einzelwertung belohnt. Außerdem gingen für den TSB Ravensburg Sarah Bendel, Inga Bestian, Lucy Steiner, Vivien Dinh und Tatjana Schmid an den Start.

Die Ravensburgerinnen kamen am Boden und Stufenbarren jeweils gut durch ihre Übungen. Am Sprung erzielte Tatjana Schmid die zweithöchste Wertung des Tages mit ihrem Überschlag-Salto vorwärts, den sie zur Freude ihrer Teamkolleginnen sauber in den Stand turnte.

In der Tabelle der Verbandsliga setzte sich der TSB Ravensburg nach der guten Vorstellung in Spaichingen auf Platz drei, dicht gefolgt vom TV Weingarten und vom MTV Ludwigsburg, die beide ebenfalls acht Punkte nach dem zweiten Wettkampf haben. Der dritte und entscheidende Wettkampf ist am 26. Juni.