Ravensburger tanzt sich in die Herzen der Schweizer

„Darf ich bitten?“ heißt das Schweizer Pendant zu Deutschlands erfolgreichster Tanzshow „Let’s Dance“. Einige Jahre tanzte und choreographierte der Ravensburger Tanzsporttrainer Jürgen Schlegel erfolgreich für die deutsche Ausgabe. Nun steht er in der Schweiz vor der Kamera.

Zehn Tanzpaare, bestehend aus einem Schweizer Prominenten und je einem professionellen Tanzcoach, präsentieren ihre individuell einstudierten Tänze. Über Sieg und Niederlage entscheiden laut Pressemitteilung eine fachkundige Jury und die Zuschauer an den Bildschirmen via Televoting. Schlegels Tanzpartnerin, die ehemalige Schweizer Ski-Rennfahrerin Brigitte Oertli, ist neunfache Weltcup-Gewinnerin und holte zweimal Silber bei Olympia. Am Samstag verzauberten sie das Publikum mit einer Rumba zu „Thank you for the music“ von ABBA.

Mehr als 200 mitgereiste Fans aus Deutschland feierten die beiden. Nach einer nervenzerreißenden Ergebnisverkündung durch Moderatorin Sandra Studer stand dem Einzug ins Semifinale nichts mehr entgegen. Vor allem die Zuschauerstimmen trugen Schlegel und seine Partnerin in die nächste Runde. Hier werden die beiden einen langsamen Walzer und ein Jive präsentieren.

Das SRF überträgt das Semifinale am Samstag, 24. März, ab 20.10 Uhr live aus der Bodensee-Arena in Kreuzlingen. Das Finale findet am 31. März statt.