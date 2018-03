Ravensburger tanzt im Schweizer Fernsehen

Der Ravensburger Tanzexperte Jürgen Schlegel nimmt nach „Let’s Dance“ wieder als Profitänzer an einer Tanzshow teil. Diesmal in der Schweiz. Die Sendung „Darf ich bitten?“ wird im März live auf dem Schweizer Sender SRF ausgestrahlt. Dort tanzt Schlegel mit der Skirennfahrerin Brigitte Oertli über das Parkett. Die Sendung findet live in der Bodensee-Arena in Kreuzlingen statt. Sie beginnt am Samstag, 10. März, um 20.10 Uhr. Jürgen Schlegel ist zum ersten Mal am Samstag, 17. März, zu sehen. Wie er mitteilt, fahren rund 200 Fans, Freunde und Tanzkollegen mit ihm in die Schweiz, um ihn bei der Show zu unterstützen.

Das Semifinale wird am Samstag, 24. März, um 20.10 Uhr übertragen. Eine Woche danach, am Samstag, 31. März, steigt dann das Finale.