Ravensburger Tanzlehrer verpasst Halbfinale von TV-Tanzshow

Der Ravensburger Tanzlehrer Jürgen Schlegel hat das Halbfinale in der Schweizer Tanzshow „Darf ich bitten?“ knapp verpasst. In einer Pressemitteilung beschreibt er seine Erfahrungen bei der TV-Sendung, an der er bereits zum zweiten Mal teilnahm.

Über einen Zeitraum von rund drei Monaten arbeitet Schlegel vom Tanzwerk mehrmals wöchentlich daran, seine in der Schweiz prominente Partnerin Patricia Boser in Szene zu setzen. Sechs Tänze galt es zu choreographieren und bis zur Bühnenreife einzustudieren.

Im ersten Teil der Liveshow präsentierten sie dann einen American-Smooth-Wiener-Walzer. In der zweiten Runde durften die Prominenten jeweils mit einem Tanzpartner aus dem Familien- oder Freundeskreis tanzen. Die 51-jährige Boser wählte sich hierfür den 58-jährigen Schweizer Comedian Peter Pfändler. Sie zeigten einen Jive zu „Wake me up before you go go“, der laut Mitteilung vor allem durch seine akrobatischen Elemente beeindruckte.

Trotz positiver Kritik von der Jury reichte es für Boser nicht für die Qualifikation in die nächste Runde. Zu stark war das Teilnehmerfeld laut Mitteilung an diesem Abend. Schlegel zeigt sich mit der Leistung seiner Schützlinge sehr zufrieden: „Wir haben eine tolle Show gezeigt und sehr viel positives Feedback von Zuschauern und Kollegen erhalten. Darauf kommt es bei solchen Formaten in erster Linie an: Unterhaltung.“