Ravensburger Tanzgruppe tritt beim ZDF-Fernsehgarten auf

„Ich bin schon so sehr aufgeregt und freue mich total auf den Auftritt“, erzählt die neunjährige Lotta mit strahlenden Augen. Sie ist eine von 50 Tanzschülern der Tanzschule Desweemèr, die beim Auftritt der großen Jubiläumsausgabe zur 600. Folge des ZDF-Fernsehgartens mit dabei sein wird.

Insgesamt treten 600 Tänzer und Tänzerinnen an

Schon seit mehr als 35 Jahren begleitet der Fernsehgarten die Zuschauer durch die Open-Air-Saison und gehört in Deutschland zu den beliebtesten Sendungen am Sonntagvormittag. Für die 600. Folge der Liveshow mit Moderatorin Andrea Kiewel am Sonntag, 12. Juni, in Mainz sollen insgesamt 600 Tänzer und Tänzerinnen auftreten.

Wir sind stolz, dass wir bei der Show dabei sein können, sagt Sinah Desweemèr.

Tanzlehrerin war schon als Kind im Fernsehgarten zu sehen

Die Tanzschule Desweemèr wurde bereits in der Vergangenheit schon öfters für Auftritte im ZDF-Fernsehgarten angefragt. Die 30-Jährige ist Tanzlehrerin aus Leidenschaft und ist selbst schon als Kind vier Mal in dieser Sendung aufgetreten. „Unsere Gruppe besteht aus 50 Tanzschülern im Alter zwischen 8 und 25 Jahren. Es sind Schüler aus unterschiedlichen Bereichen, die wir in der Tanzschule Desweemèr anbieten, von Hip-Hop über Standard oder Breakdance“, berichtet Sinah Desweemèr.

Pachanta präsentiert neuen Song

Alle Teilnehmer seien hoch motiviert und mit Begeisterung im Training bei der Sache. Die vorgegebene Choreografie sei gut umsetzbar. Getanzt wird auf den neuen Song „Right here waiting for your“ von Pachanta.

Ein richtiges Sommerfeeling-Lied, das aber noch streng geheim ist. Es wird erstmals beim Live-Auftritt offiziell zu hören sein, verrät Desweemèr.

Seit Mitte April wird der dreiminütige Tanz zwei- bis dreimal pro Woche trainiert. Am Sonntag, 12. Juni, ist es dann soweit. Nachts um 2 Uhr wird die Gruppe mit einem Reisebus zur Show nach Mainz fahren. Die 14-jährige Malou, die sich jüngst den Titel der Süddeutschen Meisterin im Hip-Hop-Dance ertanzt hat, ist ebenfalls mit von der Partie. „Es wird ein Superevent. Wir freuen uns alle riesig darauf“, schwärmt sie.

Die größte Sorge der Tanzlehrerin

Auch die Freunde Lara, Lauren, Lana und Tiziano können es kaum noch erwarten, ihr Können live zu zeigen. „Es ist ein einfacher Tanz, macht aber mega Laune“, so die 14-Jährigen. Alle sind gespannt, einige Stars live zu sehen. Sinah Desweemèr ist zuversichtlich, dass der Auftritt klappen wird. „Meine größte Sorge ist eigentlich nur, dass meine Schüler vor lauter Konzentration und Anspannung vergessen zu lachen. Aber dafür werde ich schon sorgen“, so die Tanzlehrerin lachend.