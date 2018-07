Ravensburger tanzen mit Stars

Die erfolgreiche RTL Tanzshow „Let´s Dance“ neigt sich dem Ende zu. Über acht Wochen tanzten mehr oder weniger prominente Größen aus TV- und Showbizz unter der Anleitung von professionellen Tänzern. Stars wie Brigitte Nielsen, Sylvie van der Vart oder Mathieu Carriere waren mit von der Partie. Mit dabei auch die Ravensburger Profitänzer Melissa Ortiz-Gomez und Jürgen Schlegel vom ATC Blau-Rot e.V. Melissa Ortiz-Gomez tanzte an der Seite des Teeny-Stars Raul Richter, bekannt aus der TV-Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. Während sie in den ersten drei Shows zu den Favoriten zählten und in den Lateintänzen immer auf dem ersten Platz lagen, wendete sich das Blatt, als die Standardtänze an der Reihe waren. In der sechsten Staffel schließlich musste sich das Paar der Publikumswertung beugen und belegte im Endergebnis den vierten Platz. Am Freitagabend, 28. März, werden alle bisher ausgeschiedenen Paare nochmals ihren Lieblingstanz präsentieren, während Sylvie van der Vart und Sophia Thomalla im Finale um den Titel „Dancing Star 2010“ tanzen werden. Jürgen Schlegel, der in der vergangenen Staffel an der Seite von Margarethe Schreinemakers tanzte, war diesmal als Choreograph engagiert und unterstützte Raul und Melissa bei ihrem Training. Heute wird er selbst nochmals vor der Kamera stehen und Bestandteil der Finalkür von Sylvie van der Vart sein. Sendetermin: Freitag, 28. Mai, 21.15 Uhr auf RTL. (sz)