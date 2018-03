Ravensburger tanzen gegen Gewalt

Mit viel positiver Energie und einer fröhlichen Tanzaktion wurde am Samstagvormittag auf dem Ravensburger Marienplatz vor dem Lederhaus durch die Kampagne „One Billion Rising“ bewusst gemacht, dass viele Frauen und Kinder jeden Tag mit unterschiedlichen Gewaltformen konfrontiert sind. Bereits am 14. Februar hatten in rund 180 deutschen Städten etwa 60 000 Menschen bei der Aktion mitgemacht – mit Verspätung folgten nun auch die Ravensburger. Hier ging „One Billion Rising“ zum ersten Mal über die Bühne. Organisiert haben das vor Ort die Beratungs- und Interventionsstelle von Frauen und Kinder in Not, die Gleichstellungsbeauftragten von Stadt und Landkreis Ravensburg, die Katholische Erwachsenenbildung sowie die Volkshochschule Ravensburg. Sie wollen auf massive Unrecht aufmerksam machen. Die Ravensburger Sängerin Sabine Essich sang den Kampagnensong „Break the Chain“, und mehrere hundert Zuschauer wurden durch zwei Tänzerinnen dazu animiert, eine einstudierte, aber recht einfache Choreographie mit zu tanzen. Trotz des kebeligen Wetters tanzten Frauen, Männer und Kinder gleichzeitig und setzten auf diese Weise ein Zeichen der Solidarität.