Ravensburger Talent Felix Morgenbesser kommt bis ins Halbfinale

Mehr als 120 Spielerinnen und Spieler aus über 20 Ländern haben sich vom 4. bis 11. September in der Tennisakademie Umag in Kroatien zum Finalturnier 2022 der internationalen Champions-Bowl-Turnierserie getroffen. Felix Morgenbesser vom TC Ravensburg, der beim Vereinstrainer Stefan Raschke trainiert, schaffte es in seiner Altersklasse bis ins Halbfinale.

Felix Morgenbesser (Jahrgang 2013) startete im U9-Wettbewerb. Gespielt wurde auf zwei Gewinnsätze, mit Kurzsätzen bis 5 sowie mit einem Entscheidungspunkt bei Einstand. In den Gruppenspielen gegen Konkurrenten aus Rumänien, Luxemburg und Holland behielt der Ravensburger jeweils klar die Oberhand.

Gegen seinen britischen Gruppengegner entwickelte sich laut Mitteilung ein spannendes Match. Den ersten Satz holte sich der Engländer im Tiebreak mit 5:4, den zweiten Satz gewann Morgenbesser. Im dritten Durchgang führte der Brite bereits mit 4:1, doch Morgenbesser kämpfte sich zurück ins Match und gewann den Tiebreak mit 7:5. Das Viertelfinale gegen einen Spieler aus Bosnien-Herzegowina gewann das TCR-Talent mit 5:3, 5:3.

Das Halbfinale gegen den späteren Turniersieger aus Polen verlor Morgenbesser nach sehenswerten Ballwechseln mit 2:5, 3:5. Trotz der Niederlage durfte der Ravensburger mit seiner Leistung zufrieden sein.