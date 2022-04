Ravensburger Tafel und Stadt bekommen Förderung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die in Ravensburg ansässige Dr. Dieter und Dr. Susanne Wolfram Stiftung widmet sich neben kulturellen Programmen auch der Unterstützung wohltätiger Zwecke. Nun hat die Stiftung zur Erfüllung dringender Bedürfnisse ukrainischer Familien, die vor dem Krieg in ihrer Heimat fliehen mussten und nach Ravensburg kamen, einen Betrag von 30000 Euro zur Verfügung gestellt.

Davon erhielt die Ravensburger Tafel, deren Kundschaft sich in den letzten Wochen in etwa verdoppelt hat, bereits eine Unterstützung in Höhe von 5000 Euro. Sie soll helfen, für die Bedürftigen Grundnahrungsmittel und Hygieneartikel zu beschaffen, die über Sachspenden nicht verfügbar sind. Der größere Teil der Unterstützung für die Ukraine-Flüchtlinge wird als Fonds der Stadt Ravensburg zur Verfügung gestellt. Sie kann damit unbürokratisch, schnell und individuell Hilfen leisten, die über die öffentliche Förderung nicht finanziert werden können.