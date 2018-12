Ravensburger Tafel sucht immer noch neuen Leiter

Es ist kalt an in diesem Donnerstag im Dezember und vor der Türe warten bereits 30 zumeist dankbare, teils aber auch mürrische Kunden auf Einlass. Es ist ein ganz normaler Tag bei der Ravensburger Tafel, wenn Ulla Vehe-Bergmann um Punkt 15 Uhr den Laden öffnet. Die Regale sind ganz gut gefüllt. 14 Stationen, darunter der Flughafen in Friedrichshafen, hat der Kühlwagen am Vormittag abgeklappert: Mandarinen, Fruchtjoghurt und Feldsalat gibt es reichlich, bei Paprika und Käse könnte es eng werden. Alt oder gar verdorben sieht hier nichts aus.

Anfang der Woche hatte der Vorsitzende der Tafel Baden-Württemberg, Wolfhart von Zabiensky, Alarm geschlagen: „Den Tafeln fehlt der Nachwuchs.“ Vehe-Bergmann und ihre drei Mitstreiterinnen, die am Donnerstag Obst, Gemüse und Brot verkaufen, sind im Durchschnitt 70 Jahre alt. „Ist doch auch klar“, so Vehe-Bergmann, die im Februar 2019 ihr 15-jähriges Tafel-Jubiläum feiert, „bei jüngeren Leuten, die sich gerne engagieren würden, stehen Familie und/oder Beruf im Weg.“

Marja Selimi ist heute für das Abwiegen an der Gemüsetheke zuständig. Sie ist 76 Jahre alt und seit zehn Jahren mit Freude bei der Sache. „Ich bin froh, dass ich die Chance habe, etwas zu geben.“ Jedes „Danke“, jedes Lächeln eines ihrer Kunden, lässt sie wissen, dass sie das Richtige tut, sagt sie. Und die kleine Frau mit slowenischen Wurzeln packt ordentlich mit an, schleppt gut gefüllte Einkaufskörbe und unterstützt, wo sie nur kann. Der Service in der Ravensburger Tafel stellt den in so manchem Supermarkt in den Schatten –von den Preisen mal ganz abgesehen.

Täglich kommen 60 Kunden

Paul Bundschuh ist der ehrenamtliche Leiter der Ravensburger Tafel. Er kann den klagenden Landeschef von Zabiensky nur bestätigen. „Nachwuchs schadet im Ehrenamt natürlich nie. Helfer sind, zumindest bei uns, nicht das Problem. Auf der Leitungsebene haben wir es dagegen extrem schwer“, so der 65-Jährige, der das Amt des Leiter seit nun schon 17 Jahren begleitet. Er würde gerne weitermachen, aber seine Gesundheit zwingt ihn dazu, etwas kürzer zu treten. Deshalb ist er schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger – erfolglos.

Dabei wird die Bedeutung der Tafelarbeit von Jahr zu Jahr größer. Bundschuh berichtet von täglich rund 60 Kunden, die das Angebot am Gänsbühl in Anspruch nehmen. 450 Berechtigte gebe es in und um Ravensburg. Genaue Zahlen, um den Altersdurchschnitt der etwa 50 Ehrenamtlichen, die die Ravensburger Tafel unterstützen, gibt es nicht. „Wir liegen aber deutlich über 60 Jahren. Tafelmitarbeiter sind eben typischerweise Rentner, die nach dem Berufsleben etwas Gutes tun wollen“, erklärt Bundschuh. Und während die ehrenamtlichen Helfer altern, werden die Menschen, die auf die Tafeln angewiesen sind, immer jünger. 2017 waren fast ein Drittel der Kunden Kinder und Jugendliche.

Dabei ist eines allen Tafelmitarbeitern besonders wichtig: Keine einziger dieser Kunden mit geringem Einkommen geht betteln, alle kaufen ein. Deshalb wird jedes Produkt auch mit einem Preisschild ausgezeichnet. Ulla Vehe-Bergmann bringt es auf den Punkt: „Wir wollen unseren Kunden auf Augenhöhe begegnen und ihr Selbstwertgefühl stärken.“