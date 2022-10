Ravensburger Tänzer werden Zweiter in Esslingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 8. Oktober fand der „6. TAF Baden-Württemberg Cup“ statt. In Esslingen wurden Hip-Hop Turniere verschiedener Alters- und Leistungsklassen ausgetragen. Auch die Hip-Hop Gruppe „Xcalation Dance Crew“ des Tanzwerks Jürgen Schlegel aus Ravensburg wollte bei diesem Turnier angreifen und ihr Können unter Beweis stellen. Bereits im Frühjahr begannen die Tänzer und Tänzerinnen mit intensiven Vorbereitungen auf diese Meisterschaft. Nach einer fast dreijährigen Turnierpause war es für die Crew ihr erstes gemeinsames Turnier in der aktuellen Zusammensetzung. Das überarbeitete Trainingskonzept von Trainer Lucas Heiduschke ging auf: Mit einer abwechslungsreichen Choreografie und ihrem energetischen Tanzen konnten die Ravensburger das professionelle Wertungsgericht von sich überzeugen und tanzten sich im Finale auf einen respektablen zweiten Platz als bestes Team der Region.