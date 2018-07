Ravensburger Türken schaffen Sensation

Eine große Überraschung hat es bei den 16. Deutschen Meisterschaften der türkischen Volkstänze am 23. Mai in Langen (Frankfurt) gegeben. Die Ravensburger Gruppe RAVHOYTOP schaffte es gleich im ersten Anlauf in der Kategorie Arrangement auf den sensationellen dritten Platz. Unter den Teilnehmern waren jede Menge renommierter Tanzgruppen aus ganz Deutschland. Durch ein zielorrientiertes Training und viel Herzblut konnte die junge und talentierte Gruppe mit ihren Trainern Özlem und Studiendirektor Savas Aslantepe nach nur elf Monaten - allerdings schweißtreibender - Arbeit diesen Erfolg nach Ravensburg holen. Lohn war schließlich die Bronze-Medaille. Die Jury war nicht nur von der herausragenden Choreografie aus der Region Aydin beeindruckt, sondern auch von den Trachten, die durch Farbe und prächtigen Schmuck auffielen. Bei den nächsten Meisterschaften 2011 will die Gruppe RAVHOYTOP noch höher hinaus.