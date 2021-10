Ravensburger Sturm und Drang gegen beflügelte Eschacher

Der Aufwärtstrend des TSV Eschach hat sich natürlich auch die wenigen Kilometer bis zum FV Ravensburg II rumgesprochen. „Der Respekt ist da“, sagt Ravensburgs Trainer Fabian Hummel vor dem Derby in der Fußball-Landesliga am Sonntag (13 Uhr/cteam-Arena). „Aber es ist klar, dass wir zu Hause auf drei Punkte gehen.“

Hummel wird sein Team vor allem auf die Eschacher Qualitäten beim Umschaltspiel einstellen. Ob nun Leon Dokland, Sebastian Sprenger oder Niklas Rummler ganz vorne zum Einsatz kommt – in der Spitze steht auf jeden Fall einer, der Bälle festmachen und weiterleiten kann. Und über die Außen kommen im Ex-FVler Fabian Elshani und Max Bröhm zwei Mann mit viel Tempo und technischer Qualität.

Fünferkette, Sechserkette: Es geht um Lösungen

„Wir müssen die Konter verhindern“, sagt Hummel, der schon gegen Mietingen zu viel Raum für schnelle Gegenstöße des Gegners gesehen hat. „Irgendwann geht so einer auch mal rein.“ In Mietingen ging es für sein Team noch einmal gut aus: Daniel Hörtkorn erzielte den 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit. Dass die Eschacher ihre Taktik auf eine Fünferkette umgestellt haben, ficht Ravensburgs Trainer nicht weiter an. „Mietingen hat irgendwann sogar mit einer Sechserkette gespielt, dasselbe hatten wir auch gegen Weingarten“, sagt Hummel. „Für uns geht es darum, Lösungen zu finden.“

Wer diese Lösungen am Sonntag finden soll, wird sich wieder erst kurzfristig entscheiden. Hummel ist da ganz flexibel: „Ich habe mal nachgerechnet: Wir haben in den elf Partien dieser Saison 30 Spieler eingesetzt.“ Mit so vielen Wechseln muss man erst einmal Vierter werden. „Das zeigt, wie viel Qualität wir im Verein haben“, ist der Trainer zufrieden. Sicher ist für den Sonntag schon einmal, dass der Kapitän zurückgekehrt: Samuel Walter hat in dieser Saison noch keine 50 Minuten Spielzeit absolviert. Erst verletzt, dann eine Rote Karte. Fabian Hummel kann sich sicher sein: „Er ist heiß.“

Eschachs Trainer hat ein paar Alternativen

Heiß werden auch die Eschacher sein – beflügelt von ihrem Erfolg gegen den FC Albstadt. Dass da mit etwas mehr Qualität beim Abschluss sogar mehr als ein 1:1 drin gewesen wäre – geschenkt. „Dem weinen wir keine Träne nach“, sagt Trainer Philipp Meißner. „Wir wissen zwar, dass wir an einem guten Tag mit jedem Gegner mithalten können – aber gegen Albstadt kannst du als TSV Eschach nicht unbedingt damit rechnen, dass du einen Punkt holst.“ Ausgerechnet der Torschütze zum 1:0 droht allerdings für das Derby auszufallen: Leon Dokland ist erkrankt.

Linus Kleb wieder auf die Sechs und Michael Eitel zurück ins Abwehrzentrum? „Das ist noch nicht sicher“, sagt Meißner. Schließlich drängt auch Manuel Ruess zurück in die Startelf: „Er hat die ganze Woche voll trainiert und war auch bei seinem Einsatz gegen Albstadt schmerzfrei.“

Wird es gegen den Sturm und Drang der U23 des FV Ravensburg sogar noch einfacher für das Eschacher Umschaltspiel als gegen Albstadt? Philipp Meißner ist da in seiner Prognose sehr vorsichtig: „Auch der FV II hat sich eine gewisse Stabilität erarbeitet. Das sind alles gut ausgebildete und technisch starke Spieler. Vor allem aber haben sie ein gutes Passspiel – da musst du erst einmal in die Zwischenräume kommen und Bälle erobern.“