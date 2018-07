Ravensburger Stadtrat hat die Vereine im Blick

FDP-Stadtrat Oliver Schneider klärt ein Missverständnis auf: Er habe im Gemeinderat nicht etwa gegen die Änderung der Christkindlesmarktordnung gestimmt. Ihm wäre lediglich die erste von der Verwaltung vorgeschlagene Variante lieber gewesen. Über diese wurde in der Sitzung am Montagabend allerdings gar nicht erst abgestimmt.

Statt die Dauer des Christkindlesmarktes – wie geschehen – so auszudehnen, dass er künftig vom Freitag vor dem 1. Advent bis zum 22. Dezember geht, und ihn gegebenenfalls bis 23. Dezember (sofern dieser auf einen Samstag fällt) auszuweiten, favorisierte Schneider die engere Lösung. Derzufolge wäre der Christkindlesmarkt zwar ebenfalls bis zum 22. Dezember verlängert worden – allerdings mit der Maßgabe, dass dann auch wirklich Schluss ist.

Schneider hatte im Wirtschafts- und Verwaltungsausschuss, in dem das Thema bereits am 4. Juni anstand, die Diskussion im Gemeinderat angeregt. Ihm ging es einerseits darum, die Änderung der Marktordnung rechtlich hieb- und stichfest zu machen. Außerdem wollte er, dass die Stadtverwaltung die Vereine fragt, was sie denn zu dem Thema meinen – der Anstoß zur Verlängerung des Christkindlesmarktes war bekanntlich vom Handel ausgegangen. Dem Wunsch kam die Verwaltung nach. Ergebnis: Die meisten Vereine kommen mit einer längeren Dauer klar. Für Schneider Grund genug, nicht – wie die Fraktionen von Grünen, Bürgern für Ravensburg und SPD – dagegenzustimmen.