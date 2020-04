Ravensburger Stadtlauf 2020 abgesagt

Von Schwäbische Zeitung

Mit dem Slogan „Bleib daheim. So schön kann’s sein!“ wendet sich Landrat Heiko Schmid mit den 45 Oberbürgermeistern und Bürgermeistern aus dem Landkreis Biberach an die Bürger, auch über Ostern die Kontakt- und Abstandsregelungen einzuhalten.

Schmid und die Stadt- und Gemeindeoberhäupter geben Tipps und Ratschläge, wie man die Osterfeiertage daheim und bei guter Laune verbringen kann. Man wolle positive Botschaften an die Bürger senden, so Schmid, der sich über die Beteiligung der Bürgermeister an der Aktion freut.