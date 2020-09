Ravensburger Stadtgesellschaft feiert wieder ihre kulturelle Vielfalt

In der Zeit von Samstag, 26. September, bis Sonntag, 11. Oktober, feiert die Ravensburger Stadtgesellschaft mit den „Wochen der Internationalen Nachbarschaft“ ihre kulturelle Vielfalt. Seit Ende Februar haben insgesamt 47 Akteure trotz Corona am diesjährigen Programm gearbeitet, schreibt die Stadt Ravensburg in einer Pressemitteilung.

Die weltweite Corona-Pandemie stelle auch Ravensburg vor enorme Herausforderungen, heißt es dort. Auch die diesjährigen „Wochen der Internationalen Nachbarschaft“ sind davon betroffen. So könne beispielsweise das traditionelle „Freundschaftsfest der Nationen“ in diesem Jahr nicht stattfinden. 14 Veranstaltungen bieten allerdings Gelegenheiten zur Information und zur Begegnung.

Der Auftakt der „Wochen der Internationalen Nachbarschaft“ findet am Samstag, 26. September, mit einer interreligiösen Marktandacht unter dem Motto „Gemeinsame Begegnung“ vor dem Haus der katholischen Kirche Ravensburg statt. Alevitische und sunnitische Muslime, Bahá’í sowie russisch-orthodoxe, evangelische und katholische Christen laden ein. Vorlesen in der Stadtbücherei findet unter dem Motto „Gemeinsam ist das Leben schön!“ am 26. September sowie am Samstag, 10. Oktober, statt. Der syrische Autor und Filmemacher Firas Alshater liest am Sonntag, 27. September, im Kapuziner Kreativzentrum aus seinen Büchern „Ich komm auf Deutschland zu“ und „Versteh einer die Deutschen“.

Der Montagstreff wird am 28. September und 5. Oktober in der Zehntscheuer angeboten, um mit anderen Ravensburgern in Kontakt zu treten. Am Freitag, 2. Oktober, wird ein Spaziergang durch die Ravensburger Altstadt für Frauen angeboten.

Alle Menschen sind am Samstag, 3. Oktober, zum Friedensgebet am Tag der Deutschen Einheit, zur Feierstunde anlässlich des 30. Jahrestages der Deutschen Einheit, zum „Tag der offenen Tür“ in die Alevitische Kulturgemeinde oder zum „Tag der offenen Moschee“ in die Mevlana-Moschee eingeladen. Auf dem Holzmarkt gibt es am Samstag, 10. Oktober, während des Aktionstages „Enkeltauglich leben“ vielfältige Informationsmöglichkeiten. Zum gleichen Thema findet am Sonntag, 11. Oktober, ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Jodoks-Kirche statt. Ebenfalls am 11. Oktober gibt es für laufbegeisterte Sportler die Möglichkeit, für Demokratie und Toleranz zu laufen.