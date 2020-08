In den vergangenen Tagen haben zahlreiche Einrichtungen der Stiftung Liebenau ein Überraschungspaket der Firma Ravensburger bekommen, teilt die Stiftung mit. Jedes enthalte ein Spiele-Magazin, zwei Memory- und mehrere klassische Kartenspiele. Damit sei für fröhliche Spielenachmittage gesorgt. Zudem würden fünf Puzzles mit unterschiedlicher Teilezahl in dem Paket stecken. „Bei der Zusammenstellung haben die Ravensburger-Experten einerseits die Bekanntheit der Produkte sowie die verschiedenen Ansprüche der Bewohnerinnen und Bewohner berücksichtigt“, sagte Sabine Nadig von Ravensburger Spiele, die zur symbolischen Übergabe nach Liebenau kam. Insgesamt 100 Pakete mit einem Warenwert von je 140 Euro seien den Einrichtungen und Diensten zu Verfügung gestellt. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv und die ersten Spielenachmittage haben schon stattgefunden. Das ist wirklich eine klasse Aktion. Wir sagen herzlichen Dank“, so Verena Rehm, zuständig für Fundraising bei der Stiftung Liebenau. Rehm (Fundraising Stiftung Liebenau, rechts) nahm einen Teil der Spielepakete von Sabine Nadig (Ravensburger) persönlich in Empfang. Foto: Stiftung Liebenau