Ravensburger Skifahrer starten Saison mit Siegen

Nach fast zwei Jahren coronabedingter Pause und einer komplett ausgefallenen Skisaison 2020/21 ist das alpine Rennteam des Schneelaufvereins Ravensburg am vergangenen Wochenende in eine neue Rennsaison gestartet. Im Skigebiet Grasgehren am Riedbergerhorn wurden unter strengen Hygienevorgaben vom WSV Isny die ersten beiden Rennen der diesjährigen Kanzi-Bezirkscup-Serie ausgetragen.

Die jungen Rennläufer, die laut Mitteilung bereits seit Herbst wieder im Skitraining sind, mussten bei besten äußeren Bedingungen zwei Riesenslaloms bewältigen. Die Ravensburger Miriam Kassner, Jona Baumhof, Lina Draenert sowie Niclas Baumhof fuhren laut Schneelaufverein jeweils einen Doppelsieg in ihren Altersklassen ein.

Das dritte und vierte Rennen des Bezirkscups wird am Samstag, 26. Februar, vom Schneelaufverein Ravensburg im Skigebiet Hochlitten in Riefensberg organisiert. Am Sonntag, 27. Februar, wird im gleichen Skigebiet ebenfalls vom Schneelaufverein die Ravensburger Stadtmeisterschaft ausgetragen. Danach folgen noch die Bezirksmeisterschaft (5./6. März) sowie die Rennen vier und fünf des Kanzi-Bezirkscups (26. März).

Die Ergebnisse des Schneelaufvereins: U10: Eva Villing (Fünfte und Sechste), Lionel Abt (Siebter und Sechster), Simon Kassner (zweimal Zehnter); U12: Jakob Scherer (Neunter und Zehnter), Nils Villing (Zwölfter und 13.); U14: Miriam Kassner (zweimal Erste), Leonie Breuling (Neunte), Fabian Seeger (Zweiter und Erster), Dionys Abt (Vierter und Sechster); U16: Finja Seeger (Dritte), Jona Baumhof (zweimal Erster), Steffen Birker (Achter und Sechster); U21: Lina Draenert (zweimal Erste), Anna Engelbart (zweimal Zweite), Niclas Baumhof (zweimal Erster), Maximo Philipp (Sechster und Dritter).