Ravensburger Sinti haben eine Geschichte von Ausgrenzung und Verfolgung erlebt

Am 13. März 1943 wurden 34 Männer, Frauen und Kinder aus dem Ravensburger Ummenwinkel ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert, 28 von ihnen dort oder in anderen Lagern ermordet.

Bilder und Fakten, die diesen Tiefpunkt in der Ravensburger Stadtgeschichte beleuchten, sind in einer neuen Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier zu sehen und zu erfahren. Lange geplant, sorgfältig in Szene gesetzt und wegen Corona immer wieder verschoben: Endlich, vom 2. Juni an kann die Wechselausstellung „Ausgrenzung und Verfolgung. Ravensburger Sinti im Nationalsozialismus“ bis Ende Januar 2022 gezeigt werden.

Nur wenige Überlebende kehrten zurück

Museumsleiterin Sabine Mücke und Kurator Peter Fritsch ist es im Verbund mit vielen anderen Beteiligten gelungen, die Geschichte und das Schicksal der Ravensburger Sinti in den Mittelpunkt zu rücken. Anschaulich aufbereitet, informativ in den historischen Kontext eingebettet.

Kurator Peter Fritsch und Sabine Mücke, die Leiterin des Museums Humpis-Quartier, vor einem Foto aus der Sammlung Zittrell. (Foto: Sibylle Emmrich)

Thematisiert wird nicht nur die zunehmende Ausgrenzung der schon lange in Ravensburg beheimateten Minderheit, sondern auch die Rolle der lokalen Akteure an dieser Verfolgungsgeschichte. Was in Auschwitz endete, hatte eine lange Vorgeschichte, und mit der Rückkehr der wenigen Überlebenden in den Ummenwinkel und deren mühsamen Integration in die Stadtgesellschaft auch eine teils sehr unrühmliche Nachgeschichte.

Unter Zwang umgesiedelt in den Ummenwinkel

Dank einer Ravensburger Rarität, der fotografischen Sammlung des Buchdruckers Josef Zittrell (1877-1949), kann die Vorgeschichte mit vielen Fotos – fürs Museum teilweise imposant vergrößert – beleuchtet werden. Sie zeigen einerseits große Armut randständiger Menschen vor einfachen Holzbaracken, andererseits jedoch ausdrucksstarke Persönlichkeiten mit stolzem Habitus und fürs Porträtfoto herausgeputzt.

Für viele, auch in der Stadtgeschichte bewanderte Zeitgenossen dürfte neu sein, dass der Ummenwinkel nicht schon immer die „Heimat“ der Ravensburger Sinti war. Erst 1937 wurden sie dort – am Nordrand der Stadt in Schussennähe – zwangsangesiedelt.

Gemeinderat kommt dem NS-Regime sogar zuvor

Mit der Schaffung dieses „Zigeunerlagers“, dessen Bau der Gemeinderat am 2. November 1936 beschloss, bewies die Stadt Ravensburg unter Bürgermeister Rudolf Walzer vorauseilenden Gehorsam und kam den entsprechenden Erlassen des NS-Regimes noch zuvor. Mit Dokumenten, Lageplänen, Fotos und einigen Hörstationen, in denen schriftlich vorliegende Aussagen von Zeitgenossen aufbereitet worden sind, werden die aus heutiger Sicht ungeheuerlichen Vorgänge anschaulich.

Besonders perfide die pseudowissenschaftlichen Untersuchungen der „Rassehygienischen Forschungsstelle“, deren Klassifizierung Menschen zu mehr oder weniger minderwertigen „Mischlingen“ machte. Auf dieser Grundlage wurden Vertreibung, Verfolgung und letztlich Vernichtung zur gängigen Praxis, wobei städtische Verwaltungsbehörden und örtliche Polizei stets mitwirkten. So wurden 1937 etwa 100 Sinti in das Zwangslager eingewiesen, überwacht und durch Verbote schikaniert, zu Zwangsarbeit herangezogen. 34 davon, vor allem Frauen und Kinder, kamen nach Auschwitz, die wenigsten überlebten.

Persönliche Beiträge Ravensburger Sinti im Museum

Sabine Mücke und Kurator Fritsch war es ein besonderes Anliegen, die Verfolgungsgeschichte in den historischen Kontext einzubetten: einerseits Stigmatisierung, Zwang und Vertreibung, andererseits alltägliche Normalität unterm Hakenkreuz. „Die Ausstellung will auch aufzeigen, wie Pseudowissenschaft, systematische Erfassung von Personendaten und stereotypenbildende Fotografie eine fatale und bis heute nachwirkende Verbindung eingingen“, so die Ausstellungsmacher.

Notizblöcke mit den diktierten Erinnerungen von Martha Guttenberger. (Foto: Wynrich Zlomke/Museum Humpis-Quartier)

Die wissenschaftliche Grundlage bildet die aktuelle Forschungsarbeit von Esther Sattig. Die anrührendsten Elemente sind die persönlichen Beiträge Ravensburger Sinti, sei es an den Hörstationen gibt, oder die handschriftlichen Notizen von Magdalena Guttenberger, die die teilweise traumatischen Erinnerungen ihrer Schwiegermutter festgehalten hat.

Junge Generation will ihre Geschichte selbst erzählen

Wenn – ohne strikte Corona-Auflagen – Führungen und Begleitprogramm nach den Sommerferien möglich werden, wollen sich auch Aktive aus dem hiesigen Sintipowerclub beteiligen. Denn erst nach Jahrzehnten, in denen Ausgrenzung und NS-Verfolgung gerade auch in Ravensburg nachwirkten, wollen junge Sinti mit entsprechendem Selbstbewusstsein ihre Geschichte selbst erzählen.

Die Ausstellung und wie man reinkommt

Die Sonderausstellung im Museum Humpis-Quartier ist vom 2. Juni an vorerst unter aktuellen Corona-Auflagen geöffnet, das heißt, dass derzeit nur acht Personen gleichzeitig eingelassen werden können. Dazu bucht man sich am besten ein Zeitfenster, online (www.museum-humpis-quartier.de oder telefonisch 0751 / 82820. Führungen werden ab August für Kleingruppen angeboten. Das Begleitprogramm startet am 14. September mit dem Einführungsvortrag von Esther Sattig, die mit ihrer auch als Buch erhältlichen Dissertation „Das Zwangslager Ummenwinkel. Die Verfolgung der oberschwäbischen Sinti“ die wissenschaftliche Basis für die Ausstellung geschaffen hat. Für Schulklassen werden vorerst digitale Angebote (Kurzvideos) und Materialien zur Vorbereitung angeboten.