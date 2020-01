Die baden-württembergischen Meisterschaften im Ski alpin der Schüler der Jahrgänge 2004 bis 2007 sind schneebedingt von Thalkirchdorf nach Balderschwang verlegt worden. David Nuber und Paul Seeger aus Ravensburg holten mit Laila Illig aus Isny, Anna Vohrer aus Leutkirch sowie Jule Zehle vom SC Buchhorn den baden-württembergischen Meistertitel der Schüler im Parallelslalom.

In Balderschwang hatte der SC Heidenheim den Wettbewerb an drei Tagen ausgerichtet. Bei noch ausreichenden Schneeverhältnissen wurden die Landesmeisterschaften in den Disziplinen Parallelslalom (Mannschaft) sowie Slalom und Riesenslalom (Einzel) ausgetragen.

Spannend verlief laut Mitteilung der Mannschaftswettbewerb im Parallelslalom. Hier waren 26 Mannschaften mit je fünf Läufern am Start. Die Mannschaft des Schwäbischen Skiverbands (SSV Süd) mit David Nuber vom Schneelaufverein Ravensburg sowie Paul Seeger aus Ravensburg sowie Laila Illig, Anna Vohrer und Jule Zehle hatten im ersten Durchgang, bei dem jeweils fünf Fahrer aus jeder Mannschaft gegen die andere Mannschaft im direkten Vergleich antreten, ein Freilos. Das war nicht unbedingt ein Vorteil, denn die Läufer steigern sich normalerweise mit jeder Fahrt.

Sieg gegen den Titelfavoriten

Im Halbfinale traf die Mannschaft auf den SSV West, den absoluten Titelfavoriten. Durch das unerwartete Ausscheiden von Cedric Heusel, dem ranglistenbesten Läufer im gesamten Feld von der TSG Reutlingen, im direkten Vergleich mit David Nuber war der Titel für den SSV West verspielt und Nuber holte für seine Mannschaft den dritten und entscheidenden Punkt, um ins Finale einzuziehen. Hier siegte der SSV Süd gegen den SSV Ost.

Die zweite schwäbische Mannschaft mit Carina Rundel und Steffen Birker vom SV Ravensburg belegte mit ihren Mannschaftskollegen aus Leutkirch, Biberach und Aulendorf einen Platz im Mittelfeld.

Auch im Riesenslalom präsentierten sich die Rennläufer des SV Ravensburg in guter Verfassung. Carina Rundel sicherte sich nach einer souveränen Fahrt in der U14 Platz zwei, Ellen Behnke kam auf Platz fünf ins Ziel. Ebenso Platz fünf erreichte bei mehr als 130 Teilnehmern David Nuber in der U16. Paul Seeger kam als Siebter ins Ziel und war damit in der U14 in seinem Jahrgang der Beste.

Beim Slalom waren die Bedingungen aufgrund der relativ flachen Rennstrecke nicht unbedingt ideal für die Nachwuchsrennläufer des SV Ravensburg, die eher steiles hartes Gelände bevorzugen. Dennoch wurde Ellen Behnke, die nach einer längeren Verletzungspause erst kurz vorher wieder ins Training eingestiegen war, Dritte in der U14. Carina Rundel war gut unterwegs, schied dann nach einem Patzer aber aus. David Nuber platzierte sich nach einem verhaltenen ersten Lauf auch im Slalom als Neunter in den Top 10 der baden-württembergischen Schüler.

Die Trainer des SSV-Bezirks Süd, Nicola Vohrer, Stefan Behnke und Wolfgang Moosbrugger, freuten sich über den mannschaftlichen Erfolg und betrachten die guten Platzierungen auch als Lohn für die vielen Trainingsstunden, die der Bezirk zusammen mit den beteiligten Vereinen seit dem Herbst organisiert hat. Zudem hoffen die Trainer, dass die Erfolge in Balderschwang eine gute Grundlage für den weiteren Saisonverlauf sind.