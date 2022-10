Ravensburger Siegesserie reißt in Hohenems

Im sechsten Saisonspiel der Handball-Bezirksliga ist die Siegesserie des TSB Ravensburg gerissen. Nach fünf Erfolgen am Stück unterlagen die Rams am ungewohnten Sonntagabend mit 26:34 (14:16) beim HC Hohenems.

Dass es die Ravensburger in Hohenems erwischen kann, war den Oberschwaben schon vor der Begegnung bewusst. Beim Landesligaabsteiger rechnete der Spitzenreiter nämlich mit einem „schweren Auswärtsspiel“ – und das sollte sich auch bewahrheiten. „Hohenems war der erwartet starke Gegner und wir haben verdient die erste Niederlage der Saison kassiert“, analysierte Günter Niederer, Sportlicher Leiter des TSB Ravensburg.

Aggressive Österreicher

Es war ein Spiel auf hohem Bezirksliganiveau und wurde seinen Ankündigungen gerecht. Auch dank eines gut leitenden Schiedsrichters Mirko Krisan, welcher die Partie aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung seines Gespannpartners alleine leiten musste. Die Partie begann sehr flott, beide Mannschaften gingen hohes Tempo und versuchten über schnelle Abschlüsse zum Erfolg zu kommen. Schon früh war aber zu erkennen, dass die Vorarlberger an diesem Abend das aggressivere Team waren. Die Abwehr der Rams stand nicht stabil und hatte ihre liebe Mühe die gegnerischen Angreifer in den Griff zu bekommen. „Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit in Führung und wehrten jedes Aufbäumen von uns erfolgreich ab“, so Niederer. Mit einem 16:14 für Hohenems ging es in die Pause und die Rams hatten sich für die zweite Hälfte viel vorgenommen.

Aber das Team von Trainer Manuel Kuttler war weit weg von einem Punktgewinn. Die Rams vergaben freie Würfe leichtfertig und Hohenems nutzte das im Gegenzug konsequent aus. So vergrößerte sich der Rückstand der Ravensburger Handballer mit zunehmender Spieldauer auf sechs Tore (48., 20:26). Anders als in der Vorwoche beim 27:26-Sieg gegen BW Feldkirch gelang den Rams diesmal keine grandiose Aufholjagd. Kuttler ging zwar wieder All-in und versuchte mit einem siebten Feldspieler, dem Spiel noch eine Wende zu geben. „Doch dieses Mal ging die Rechnung nicht auf“, meinte Niederer.

Nach sehr kraftraubenden Wochen freut sich der TSB auf ein spielfreies Wochenende, um dann am Samstag, 5. November, beim HV RW Laupheim II (19.30 Uhr) anzutreten.