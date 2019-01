Ravensburger setzen in Sachen Mobilität auf billige Bustarife und Sharing-Modelle

Die 31 000-Einwohner-Stadt Radolfzell am Bodensee macht vor, wie eine Kommune sich in Sachen Mobilitätskonzept zukunftsfähig aufstellt: Seit August 2017 kann dort jeder Erwachsene für nur einen Euro eine Einzelstrecke Bus fahren – für Kinder kostet sie sogar nur die Hälfte. Das wirkt: Im Vergleich zum Juli 2017 ist die Zahl der verkauften Einzelfahrscheine für Erwachsene im Juli 2018 um 144 Prozent gestiegen. Die ermäßigten Tickets haben sogar um 192 Prozent zugelegt. „Vor dem Hintergrund der Preisneugestaltung sind im Juli 2018 im Vergleich zum Vorjahr fast 9000 Nutzer des ÖPNV hinzugekommen“, freut sich Radolfzells Pressesprecherin Julia Theile über den durchschlagenden Erfolg. Der, wie sie betont, die Stadtkasse noch nicht einmal so stark strapaziert, wie man das einkalkuliert hatte: Statt bei den erwarteten 100 000 Euro lagen die jährlichen Einnahmeverluste lediglich bei 40 000 Euro.

Parallel zu den billigeren Busfahrten haben sich die Parkgebühren in Radolfzell übrigens mehr als verdoppelt. Nur Elektroautos dürfen umsonst parken. Die anfängliche Aufregung habe sich inzwischen gelegt, sagt Theile. (rut)