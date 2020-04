Ravensburger Senioren und Corona: „Das stehen wir auch noch durch“

Senioren gehören in der Corona-Pandemie zur Risikogruppe, sollen sich zum Schutz vor Ansteckung mit dem Virus von ihren Kindern und Enkeln fernhalten und nach Möglichkeit auch nicht mehr selbst einkaufen gehen. Dennoch greifen nur wenig ältere Menschen zum Telefonhörer, um sich etwa bei Kirchen oder der aktuellen Hotline des Seniorentreffs Unterstützung zu holen. Der Ravensburger Seniorenbeauftragte Martin Diez hat den Eindruck, dass viele ältere Semester „gelassen und bewundernswert positiv“ mit den Einschränkungen umgehen.

Ulrich Schlotter (76) beispielsweise lässt sich nicht aus der Ruhe bringen: Er teilt seinem Neffen regelmäßig über den Messagingdienst Whatsapp mit, was er braucht – dieser kauft dann für ihn ein. Weil Schlotter bei gutem Wetter raus ins Grüne zum Spazierengehen fährt, fühlt er sich weder einsam noch eingesperrt. Klar, manche Treffen wie etwa das wöchentliche Montagskaffeetrinken mit seiner Schwägerin vermisst er schon. Aber dafür telefonieren die beiden nun regelmäßig.

„Ältere können mit der Situation besser umgehen“

Ansonsten liest der Vorsitzende des Ravensburger Stadtseniorenrats vormittags ausgiebig die Zeitung, dann kocht er sich was zum Mittagessen, kümmert sich um seinen Single-Haushalt und liest so „wunderbare, spannende Bücher“ wie „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von Yuval Harai. Unterm Strich findet er die coronabedingten Auflagen nicht wirklich dramatisch: „Ich glaube, Ältere können mit der Situation besser umgehen – wir haben schon andere Zeiten durchgemacht und stehen das auch noch durch.“

Ähnlich empfindet es Roswitha Kesenheimer (81) – und erinnert sich noch heute daran, dass es nach dem Krieg oft nur wenig zu essen und während der französischen Besatzung auch zeitweilige Ausgangsbeschränkungen gab. „Da bringt mich das jetzt nicht so aus dem Zirkel“, sagt die Weingartenerin. Sie ist froh, dass ihre Tochter für sie einkaufen geht – auch wenn sie danach in der Regel gleich wieder weg sei. Wie sie die Zeit nun ohne die Treffen mit ihren Jahrgängern oder den Freunden vom Sport verbringt? Sie telefoniert mehr, macht den Haushalt, erledigt Schriftkram und macht „ein paar Atemübungen auf dem Balkon, wenn ich Vitamin D brauche“, sagt Kesenheimer augenzwinkernd.

„Es kommt auf die innere Zufriedenheit an“

Generell komme sie mit der Situation gut zurecht, ist sie doch der Ansicht, dass die innere Zufriedenheit das Entscheidende ist: „Man muss nicht immer alles haben.“ Darum nehme sie voller Gottvertrauen „alles, wie es kommt“. Schließlich, findet Kesenheimer, gäbe es Schlimmeres, als wegen Corona zu Hause bleiben. Zum Beispiel, in einem Flüchtlingslager leben zu müssen.

Roswitha Seren (85) aus Ravensburg-Berg hält sich ebenfalls an die aktuellen Bestimmungen – auch wenn sie „den schönen Kontakt“ etwa zu den Soroptimistinnen oder den Besuch von Vernissagen vermisst. Hauptsache, sie sieht ihren Sohn und ihre Enkel im Schwarzwald regelmäßig – und das tut sie über das Online-Videoportal Skype. Auch Seren liest viel, macht ihren Haushalt oder räumt Schränke aus, in denen sich über die Jahres einiges angesammelt hat. Zum frische Luft schnappen nutzt sie entweder ihren Balkon oder geht spazieren. Ansonsten hält sie es mit Hölderlin und beendet Telefongespräche momentan mit dem Zitat: „Wenn aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“

Pfarrer Riedle: „Viele vermissen ihre Enkel und ihnen fehlt der echte Kontakt“

Freilich sind nicht alle älteren Menschen so gelassen und so gut vernetzt: „Viele vermissen ihre Enkel sehr und der echte Kontakt fehlt ihnen“, weiß der katholische Stadtpfarrer Hermann Riedle. Auch, dass Gottesdienste im Zuge der Corona-Pandemie nicht stattfinden dürfen, würden viele Senioren bedauern. Weil die wenigsten von sich aus aktiv werden, machen Riedle und sein Pastoralteam momentan den ersten Schritt und melden sich telefonisch bei älteren Gemeindemitgliedern, die sie kennen.

So hält es auch Martin Henzler-Hermann, Pfarrer der evangelischen Stadtkirche Ravensburg. Selbst wenn „keiner den Pfarrer anruft, auch wenn es ihm schlecht geht“, ist Henzler-Hermann überzeugt, dass das Virus „über vielen schattet“. Darum greift er selbst zum Telefonhörer, wenn etwa ein betagtes Gemeindemitglied Geburtstag hat. Und erfährt dabei, dass gerade Leute, die ohnehin wenig Kontakt haben, derzeit teilweise einen ganzen Tag lang von niemandem angesprochen werden. „Man spürt die Brüchigkeit von Leben gerade enorm.“

Begegnungsstätte im Hirschgraben ist verwaist

Im Ravensburger Seniorentreff, der seit 12. März geschlossen hat, hält die städtische Sozialarbeiterin Sabine Zinke in diesen Tagen allein die Stellung. In der Begegnungsstätte im Hirschgraben, in der an normalen Werktagen von 9 bis 17 Uhr viel los ist, wurden sämtliche Aktivitäten vom Literaturkreis übers Töpfern und Schreinern bis hin zum Wandern und den Sprachkursen eingestellt. Dafür gibt es seit 25. März ein sogenanntes telefonisches Unterstützungsnetzwerk. Motto: „Wir lassen Sie nicht alleine. Wir telefonieren miteinander. Wir halten zusammen durch.“ Damit kein allzu herbes Gefühl von Alleinsein oder gar Isolation aufkommt, können Senioren montags bis freitags von 9 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr im Seniorentreff unter Telefon 0751/32747 anrufen. Und entweder mit Zinke einen Schwatz halten. Oder sich mit Bürgern vernetzen lassen, die sie am Telefon gern durch die Corona-Zeit begleiten würden. Der Rücklauf ist bislang allerdings sehr gering, wie Zinke berichtet. Ob das allerdings Rückschlüsse auf den Bedarf zulässt, bezweifelt sie. Die Sozialarbeiterin vermutet eher, dass die Hemmschwelle, solch ein Angebot in Anspruch zu nehmen, bei älteren Menschen sehr hoch ist. Abgesehen davon hat sie von einer über 80-jährigen Dame auch schon folgenden Satz gehört: „Wenn der Sensenmann Corona heißt – dann ist das eben so.“