Ravensburger Seelsorgerin sticht in See

Schwester Marie-Therese Bühler, Seelsorgerin in der Jugendkirche Joel in Ravensburg, sticht am nächsten Montag in See. Zusammen mit Bischofssekretär Peter Hohler und dessen Bruder Martin sowie zwölf weiteren Teilnehmern macht sich die 36-Jährige unter dem Motto „Sail and Pray“ auf den Weg durch das niederländische Wattenmeer.

Bei dieser geistlichen Segelfreizeit für junge Erwachsene geht es darum, mit christlichen jungen Erwachsenen eine Woche Freizeit mit geistlichen Elementen auf dem Segelboot zu verbringen, teilt die Diözese Rottenburg-Stuttgart auf ihrer Homepage mit. Bühler verantwortet an Bord gemeinsam mit Peter Hohler das geistliche Programm. „Wir versuchen die nautischen Einheiten, also das, was man zum Segeln können muss, mit Erfahrungen aus dem (geistlichen) Leben zu verbinden. Darüber hinaus gibt es auch vertraute geistliche Elemente“, sagt die Pastoralreferentin in einem Interview auf der Homepage.

„Wir starten jeden Tag mit einem Morgenlob und einem Impuls. Weiter haben wir verschiedene Schriftstellen ausgesucht, bei denen es um das Leben am und mit dem Wasser geht. Außerdem wird es täglich ein Abendgebet mit einem Tagesrückblick geben. Darüber hinaus sicherlich auch eine gemeinsame Eucharistiefeier. Jeder Tag hat also einen festen geistlichen Ablauf“, erklärt Bühler weiter.

Die Teilnehmer wollen täglich auf der Homepage der Diözese Rottenburg-Stuttgart www.drs.de von ihrer Reise berichten. Ein erstes Interview zum Auftakt ist bereits abrufbar.