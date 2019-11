Ravensburger Schwimmnachwuchs auf der Erfolgswelle

Mit doppelt soviel Schwimmerinnen und Schwimmern wie im Vorjahr ist der 1. SC Ravensburg am vergangenen Wochenende nach Neckarsulm gereist. 16 Ravensburger hatten sich in diesem Jahr für die wWürttembergischen Kurzbahnmeisterschaften qualifiziert. Auf 88 Einzelstrecken schwammen sie 52 Bestzeiten und holten 32 Medaillen auf den Einzelstrecken.

Die neu formierte Staffel der Männer siegte mit einer Zeit von 1:45,88 Minuten über 4 x 50 Meter Lagen in der Besetzung Luca Vogt (Rücken: 26,87 Sekunden), Florian Becker (Brust: 30,35s), David Wieland (Schmetterling: 25,88s) und Fabian Schneider (Freistil: 22,74s). Über 4 x 50 Meter Freistil wurden sie Zweiter in 1:35,43 Minuten. Für Trainer Magnus Tulburean und den sportlichen Leiter André Franke war das eine durchaus gelungene Generalprobe für die in einer Woche stattfindenden deutschen Kurzbahnmeisterschaften, bei denen nach einer mehrjährigen Pause wieder eine Ravensburger Staffel am Start sein wird.

Fabian Schneider setzt sich durch

Auch auf seinen Paradestrecken konnte sich Fabian Schneider ungefährdet durchsetzen. Er wurde württembergischer Kurzbahnmeister in der offenen Klasse über 50 Meter Schmetterling in 24,96 Sekunden und über seine Lieblingsstrecke, die 50 Meter Freistil in einer Zeit von 22,87 Sekunden. Im Finale über 100 Meter Freistil belegte er den zweiten Platz. Luca Vogt (2001) startete neun Mal bei den Junioren, er siegte über 200 Meter Schmetterling in 2:08,12 Minuten, wie auch über 50 Meter Rücken und 200 Meter Rücken. Zweiter wurde er über 50 Meter Schmetterling, Dritter über 100 Meter Lagen, 100 Meter Rücken und 100 Meter Schmetterling. Im offenen Finale über 100 Meter Schmetterling wurde er Vierter mit einer neuen Bestzeit von 57,56 Sekunden.

Viele Bestzeiten für David Michel

David Michel ( Jahrgang 2006) lieferte sieben neue Bestzeiten ab, er siegte über 100 Meter Lagen in 1:08,62 Minuten, wurde Zweiter über 50 Meter Freistil in 27,17 Sekunden und über 100 Meter Freistil in 58,75 Sekunden. Silber ging an ihn noch über 50 Meter Schmetterling und Bronze gewann er über 50 Meter Rücken. Starke Zeiten lieferte auch Maximilan Kubalek (2005) ab, er wurde Dritter über 50 Meter Freistil in 26,14 Sekunden und über 100 Meter Freistil in 58,61 Sekunden. Anika Brinkmann (2002) wurde württembergische Jahrgangsmeisterin über 50 Meter Rücken, fünf weitere Male stand sie noch auf dem Podest.

David Wieland (2001) wurde Zweiter über 100 Meter und 200 Meter Schmetterling, Dritter mit neuer Bestzeit über 200 Meter Freistil und auch über 100 Meter Freistil in 52,76 Sekunden. Starke Zeiten zeigte auch Rosa Fuchs (2009), sie wurde Zweite über 800 Meter Freistil und Dritte über 100 Meter Brust. Silber mit neuen Bestzeiten gewannen Niklas Felder (2006) über 100 Meter Lagen und David Utte (2008) über 50 Meter Schmetterling.