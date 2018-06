Ravensburger Schwarze Veri starten zum närrischen Finale

Pünktlich um 19 Uhr hallten am Mittwoch drei Böllerschüsse vom Mehlsack durch Stadt. Von Weitem sah man den Feuerschwall der Kanone. Die Hochfasnet war eröffnet, und ein kleiner Umzug zum Maskenbefreien setzte sich in Bewegung. Voraus der Büttel und die Lumpenkapelle Butzlumpa. Es folgten die Narrenzünfte Grünkraut, Oberzell, Oberhofen, Weißenau und Schmalegg. Die Schalmaien dröhnten durch die Markthalle auf den Gespinstmarkt und kündigten ihr Kommen an, gefolgt von den Ölschwang Papierkrattler, den Räubern und den Hexenlieseln vom Pfannenstiel. Der Ehrenräuber und Vertreter der Stadt Rolf Engler übergab symbolisch den Rathausschlüssel. Aufgeführt wurde das Räuberspiel und der Krattlertanz. Der Butzhansel wurde vom Turm des Gespinstmarktes befreit und treibt nun sein Unwesen. Die Hexen mit ihrem Oberhaupt – dem Hexenteufel – führten ihren schaurigen Tanz um den großen Kessel auf. Doch plötzlich ging ein Schrei durchs Publikum: Das Dreibein mit Hexenkessel brach zusammen. Eine Hexe schrie: „Weitermachen!“ Und wie die Profis tanzten sie weiter. Von der Schülerbefreiung am Gumpigen Donnerstag berichtet unser Volontär Mark Hänsgen in einem Live-Blog ab circa 11 Uhr sowie von der Rathausbefreiung ab 13 Uhr unter www.schwaebische.de/fasnet-rv. (hei)