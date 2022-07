Ravensburger Schulen verabschieden die Schüler in die Ferien

Die Ravensburger Schulen haben ihre Schülerinnen und Schüler nach dem Rutenfest-Trubel in die Ferien entlassen. Am Welfen-, Spohn- und Albert-Einstein-Gymnasium haben sich am Mittwochmorgen noch einmal jeweils alle Schüler versammelt.

Ehrungen und Abschiede vor den Ferien

Es wurden Ehrungen an besonders gute Schüler verteilt, Lehrer und Referendare verabschiedet. Dann spielten bei jeder Schule die Landsknechte, das Trommlerkorps und erstmals die Mädchentrommlergruppe „Turmfalken“ auf. Spohn-Schulleiterin Susanne Lutz sagte, es gehe ein besonderes Schuljahr zu Ende – „und das ganz besondere heute ist auch noch, dass wir drei Trommlergruppen begrüßen dürfen“. Nach der Darbietung der Trommlergruppen ging es für die Schülerinnen und Schüler nur noch ins Klassenzimmer, um die Zeugnisse abzuholen. Und dann: ab in die Ferien.