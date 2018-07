Ravensburger Schulen sind hinten dran

Um die Schulen fit in Sachen Multimedia zu machen, kommen auf die Stadt Ravensburg in den nächsten paar Jahren Kosten in Höhe von mehr als fünf Millionen Euro zu. Dahinter stecken zum einen Baukosten. Zum anderen geht es um die Software, mit denen die Schulen ausgestattet werden sollen. Viele Gemeinderäte sagen: Der Zeitplan ist zu lax – das muss schneller gehen.

Vorne dran ist die Weststadt-Grundschule. Sie wird über die Sommerferien vernetzt – darum muss die Ferienbetreuung Miki dieses Jahr ins Schulzentrum Neuwiesen verlegt werden. Als nächster Schritt folgt die entsprechende technische Ausstattung, und schließlich ist das pädagogische Netzwerk dran. Die Weststadt-Grundschule bekommt unter anderem Datendosen für Lehrer und Schüler, einen Deckenbeamer und drei Schüler-Laptops pro Klassenzimmer, eine entsprechende Präsentationstechnik inklusive Deckenbeamer, Laptop, Dokumentenkamera und mobilen Lautsprechern sowie einen Computerraum.

I-Pads oder Tablets, wie sich das laut Erstem Bürgermeister Simon Blümcke etliche Schulen wünschen, gibt’s freilich (noch?) nicht. Begründung: zu hoher Administrationsaufwand, fehlende Jugendschutzfilter und es gebe noch keine mit der für baden-württembergische Schulen entwickelten, vorkonfigurierten Netzwerklösung paedML kompatiblen, stabilen Mobilgeräte.

Sowohl Rudolf Hämmerle (CDU) als auch Ulrich Höflacher (BfR) pochen daher darauf, die Multimedia-Grundausstattung schneller als bisher geplant in die Schulen zu bringen: „Da haben wir Defizite“, weiß Höflacher. Blümcke gab allerdings zu bedenken, dass noch längst nicht von allen städtischen Schulen entsprechende pädagogische Konzepte vorliegen: „Da muss das Amt Schule, Jugend, Sport ganz schön ziehen und den Schulen mächtig auf die Füße stehen.“