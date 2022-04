Ravensburger Schülerrat veranstaltet eine Friedenskundgebung

Unter dem Motto „Ein Licht für Frieden und Solidarität mit Menschen in Kriegsgebieten“ veranstaltet der Schülerrat Ravensburg am Dienstag, 12. April, um 19 Uhr auf dem Marienplatz vor dem Lederhaus eine Friedenskundgebung.

In Kooperation mit den Schülermitverantwortungen der Ravensburger Schulen sowie Vielfalt im Schussental (Verein Tavir) will die Jugendvertretung damit ein Zeichen gegen jeden Krieg und für Frieden auf der Welt setzen. „Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich uns anzuschließen“, schreibt der Schülerrat und wünscht sich, dass möglichst viele als Ausdruck ihrer Anteilnahme ein brennendes Grablicht oder entsprechend geschütztes Teelicht mit sich tragen.

Auf dem Podium sprechen der Ravensburger Oberbürgermeister Daniel Rapp sowie eine aus der Ukraine geflüchtete Studentin aus Kiew. Jonathan Oremek von LGTBQ Bodenseekreis wird auf die Situation queerer Menschen in der Ukraine eingehen. Außerdem sprechen Sabine Schrey und Michal Ondrejcik vom Netzwerk Power Bridge Oberschwaben. Den musikalischen Rahmen gestalten die Sängerinnen Lisa Friedrich und Dila Tütünci in Begleitung von Michaela Popp und dem PoppChor der Musikschule „Lautstark“ sowie die Ehemaligen der Landsknechte 21. Technische Unterstützung leistet das Kapuziner Kreativzentrum.

„Wir freuen uns, wenn am Dienstagabend die Lichter in den umliegenden Häusern ausgehen und viele Friedenslichter den Marienplatz erhellen“, so Aurelia Veit und Paulina Schönberger vom Schülerrat. Die Veranstaltung wird über den Jugendfonds der lokalen Partnerschaft für Demokratie Ravensburg im Rahmen des Bundesprogrammes „Demokratie leben!“ gefördert.