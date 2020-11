Ravensburger Schülerrat nimmt seine Arbeit auf

Der Ravensburger Schülerrat des Schuljahres 2020/21 hat seine Arbeit aufgenommen und in der Spohn-Mensa seinen Vorstand neu gewählt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Stadt Ravensburg hervor. Lara Beck wurde als Sprecherin wiedergewählt, Joshua Bernhart kam als neuer Sprecher ins Team. In den Vorstand gelangten außerdem Aurelia Veit, Carina Baumann, Charlotte Schmidt, Sophia Napalowski, Feliciano Lopez-Diaz, Ferdinand Lorentz, Lukas Füssinger, Michael Landy, Moritz Haga und Ruben Madlener. Unterstützt werden sie in ihren Aufgaben vom städtischen Amt für Schule, Jugend und Sport. Foto: Stadt Ravensburg