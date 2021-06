Ravensburger Schülerrat distanziert sich von Klimaaktivisten

Jana Spenninger aus Bad Schussenried hat seit sieben Jahren den Jagdschein. Ein Tier wie das, das ihr am vergangenen Samstag begegnet ist, hat die 25-Jährige in all der Zeit aber noch nie gesehen.

Ein sogenannter Perückenbock – ein Rehbock, dessen Geweih wegen einer Anomalie wild zuwuchert – lief ihr im Revier bei Bad Schussenried über den Weg. Spenninger schoss das Tier, das unter der krankhaften Verformung große Qualen litt.

„Als ich den Bock gesehen habe, merkte ich sofort: Da stimmt etwas nicht“, sagt Spenninger.