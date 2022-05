Ravensburger Schüler schreiben Abitur endlich ohne Maske

Die erste Abiturwoche in Baden-Württemberg ist geschafft. Seit Montag letzter Woche absolvieren auch in Ravensburg rund 160 Schülerinnen und Schüler der allgemeinen Gymnasien ihre Prüfungen. Die weggefallenen Corona-Maßnahmen erleichtern die Organisation und machen Hoffnung auf den Abiball.

Die Abiturienten Bela Zintgraf und Carlo Flak vom Welfengymnasium fühlen sich durch die letzten zwei Corona-Schuljahre nicht schlecht vorbereitet.

Wir hatten alle wichtigen Sachen in Präsenz, sagt Bela Zintgraf.

Der letzte Jahrgang habe es in der Hinsicht schwieriger gehabt, sagt Susanne Lutz, die geschäftsführende Schulleiterin der drei Gymnasien in Ravensburg (Spohn-, Welfen- und Albert-Einstein-Gymnasium). Sie hatten einfach noch mehr virtuellen Unterricht über die Pandemie hinweg.

Wo die Schüler in Ravensburg feiern

Zintgraf und Flak haben am Freitag mit Englisch ihre dritte und damit letzte Prüfung hinter sich gebracht. Nun freuen sie sich auf die Feier im Ravensburger Hirschgraben. Diese findet am Dienstag direkt nach der Mathematik-Prüfung statt. Die Stadt habe dafür extra mobile Klos organisiert. „Schade, dass an dem Tag noch nicht alle mit dem Abi durch sind“, sagt Carlo Flak.

Am Spohn-Gymnasium schreiben die Abiturienten ihre Prüfungen in großen Räumen – natürlich mit Abstand, erklärt Susanne Lutz. In Turnhallen hätten ihre Schüler in Pandemie-Zeiten aber nie schreiben müssen. Das liege daran, dass die Anzahl der Schüler pro Fach mit 15 bis 20 Schülern recht überschaubar sei. In einigen Prüfungen säßen auch Schüler aus dem Welfen-Gymnasium, Albert-Einstein-Gymnasium und dem Bildungszentrum St. Konrad. Einige Leistungsfächer würden nämlich auch dort angeboten werden.

Anders sieht es am privaten Bildungszentrum St. Konrad aus. Dort schreiben die Abiturienten vorrangig in der Erlangerhalle, der Turn- und Festhalle, teilt Schulleiter Martin Wotke mit. Die rund 50 Schüler könnten sich dort dank einer modernen Belüftungsanlage und in großen Abständen ungestört auf ihre Prüfungen konzentrieren.

Corona-Regeln an Schulen in BW gelockert

An Baden-Württembergs Schulen gilt seit Ende der Osterferien keine Corona-Testpflicht mehr. Auch Maske tragen ist nicht mehr zwingend notwendig. Auf die Hygiene werde aber weiterhin geachtet, so Susanne Lutz. Regelmäßiges Lüften und Tische abwischen gehöre zum Schulalltag als auch bei den Prüfungen dazu. Jeder Schüler dürfe auch freiwillig eine Maske tragen.

Wegen Corona seien die Rahmenbedingungen angepasst worden, informiert das baden-württembergische Kultusministerium. Unter anderem werde die Zeit in allen schriftlichen Prüfungsfächern um 30 Minuten verlängert. Außerdem können die Lehrkräfte aus mehr Aufgaben als üblich auswählen. So können sie diejenigen Aufgaben aussuchen, die am besten zum tatsächlich erteilten Unterricht passen.

So viele Abiturienten schreiben im Kreis Ravensburg

Im Landkreis Ravensburg machen aktuell 1112 Schüler ihr Abitur, wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt. Davon besuchen 532 ein allgemeines Gymnasium, 220 ein privat organisiertes Gymnasium und 335 ein berufliches Gymnasium. 25 Abiturienten sind Teil der Waldorfschulen in Ravensburg und Wangen.

In Baden-Württemberg enden die schriftlichen Prüfungen offiziell am 10. Mai. An einigen Schulen bereits früher – abhängig von den angebotenen Leistungsfächern.

Die mündlichen Prüfungen finden nach Angaben des Kultusministeriums in der Zeit vom 27. Juni bis 8. Juli statt. In der Regel absolviert jeder Abiturient zwei mündliche Prüfungen.

Abibälle wieder möglich

Sind auch die mündlichen Prüfungen abgehakt, können die Abiturienten auf ihren Abibällen fast wie vor Corona feiern. „Letztes Jahr hatten wir Zelte im Freien“, sagt Susanne Lutz, „das ist in diesem Jahr eigentlich nicht notwendig.“

Auch am Bildungszentrum St. Konrad rechnet Schulleiter Wotke mit einem großen Fest. Nachdem in den letzten beiden Jahren nur eine feierliche Zeugnisübergabe möglich war, soll es dieses Mal wieder einen Abschlussgottesdienst sowie ein gemeinsames Essen geben.