Ravensburger Schüler spenden für Projekt in Uganda

890 Euro haben Schüler des Ravensburger Berufsbildungswerks Adolf Aich (BBW) an eine Berufsschule in Uganda gespendet. Mit dem Erlös aus dem Adventscafé wollen sie laut Mitteilung Jugendliche in Uganda und Ruanda unterstützen, damit diese eine Ausbildung machen können. Wie Geschäftsführer Herbert Lüdtke bei der Spendenübergabe sagte, gehe es bei dem Projekt darum, den jungen Menschen Perspektiven in ihrem Land zu eröffnen und damit auch Fluchtursachen zu bekämpfen. Auf dem Bild zu sehen sind einige Schüler, die am Projekt für das TAVOTI in Uganda beteiligt waren, wie sie BBW-Geschäftsführer Herbert Lüdtke (Vierter von rechts) den Spendenscheck überreichen.