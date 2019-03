Ravensburger Schüler fordern schnelleres und konsequenteres Handeln beim Klimaschutz

Klimaschutz ist ein großes Thema – auch für die Ravensburger Schüler. Das beweisen sie wöchentlich bei ihren Demonstrationen „Fridays for future“. Da traf es sich gut, dass Ministerialdirektor Urban Rid der Stadt Ravensburg momentan einen Besuch abstattete. Er ist Abteilungsleiter des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und wird in Berliner Kreisen als „Mister Energiewende“ bezeichnet. Simon Blümcke, Ravensburgs Erster Bürgermeister, ist mit Rid befreundet und nutzte die Gelegenheit, um ihn für eine Diskussionsrunde mit Ravensburger Schülern zu gewinnen.

Die Veranstaltung für die Oberstufe der weiterführenden Schulen war gut besucht. Nahezu alle der 200 Plätze in der Mensa der Gymnasien waren besetzt. Gleich zu Beginn machte Rid deutlich, dass der Klimawandel in vollem Gang ist, das bewiesen sämtliche wissenschaftliche Studien. Die Verhinderung der drohenden Katastrophe kann nur durch schnelles und konsequentes Handeln geschehen. „Nicht schwätzen, sondern handeln. Je früher, desto besser. Die nächsten zehn Jahre sind entscheidend“, betonte der in Markdorf geborene Rid eindringlich. Als Basis dazu diene das Pariser Klimaschutzabkommen. Allerdings räumte er ein, dass es bei der Umsetzung zu Verzögerungen komme.

Gerade die Verzögerungen bei der Verwirklichung der Klimaziele zog sich wie ein roter Faden durch die anschließende Diskussion. Ein Schüler meinte, in den vergangenen 30 Jahren sei nicht viel erreicht worden, die Krise ist da, ein radikales Handeln sei notwendig. Weitere Forderungen der Schüler waren: Der Kohleausstieg muss früher als 2039 kommen. Die Verkehrswende schnell, am besten sofort, mit Geschwindigkeitsbegrenzungen beginnen und die Elektromobilität mehr fördern. In der Landwirtschaft sollte es strengere Vorgaben zur Düngung geben, ebenso einen besseren Tierschutz. Kein Fracking in Deutschland. Und immer wieder die Aufforderung zum schnellen Handeln. Schließlich gehe es in anderen Ländern schneller voran, zum Beispiel in China. Dort habe man trotz hohem Wirtschaftswachstum eine sehr gute Klimapolitik.

Das Beispiel China griff der Ministerialdirektor auf und verwies auf die dortige Planwirtschaft, in der es einfacher sei, Großprojekte umzusetzen. Am Ausbau der deutschen Stromnetze zeige sich, wie kompliziert die Materie sich in Deutschland gestalte und dass ein Umdenken dringend notwendig ist. Für den Bau der dringend benötigten Stromtrassen von Nord nach Süd bis 2030 stünden genügend Mittel zur Verfügung, 70 Milliarden Euro. Doch vor der Umsetzung müssen die Einwände von über 100 Bürgerinitiativen geprüft werden. „Grundsätzlich gilt: Wenn wir uns an dieser Stelle nicht bewegen, verfehlen wir die Ziele“, so Rid.

„Bleiben Sie unbequem“

Zum Schluss der Diskussion gab es von den Schülern noch die interessante Frage „Welches zivile Engagement macht der Politik am meisten Angst?“. Rids Antwort: „Sie müssen ein politisches Bewusstsein schaffen durch hohe Sichtbarkeit im öffentlichen Raum.“ Und er forderte die Schüler auf: „Bleiben Sie unbequem. Es geht um ihre Zukunft.“ Bürgermeister Blümcke hatte für die Schüler noch eine weitere Empfehlung für ihr politisches Engagement. „Nutzen Sie die kommenden Gemeinde- und Europawahlen, um auf kommunaler und internationaler Ebene die Plätze mit den Leuten zu besetzen, die ihre Ziele unterstützen.“