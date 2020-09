Ravensburger Rutenfest: Wie die ersten Vorkämpfer des Mädchentrommelns scheiterten

Spätestens 2021, wenn das Altschützenjahr 2020 hoffentlich nachgeholt werden kann, wird das Reizthema Mädchentrommeln wieder hochkochen.

In diesem Jahr waren es bekanntlich zwei ehemalige Landsknechte, die die Gemüter erregt haben, indem sie das reine Männertrommeln als verfassungswidrig angeprangert haben. Weniger bekannt ist, dass die beiden vor über zehn Jahren bereits zwei Vorkämpfer für das Mädchentrommeln hatten: Giovanni della Monica, diplomierter Schlagzeuglehrer, aus dessen Schule der europäische Spitzen-Drummer Gregor Beck aus Ravensburg hervorgegangen ist, und die Gymnasiastin Johanna Oswald, auch sie eine Schülerin dieses professionellen Schlagzeugers. Beide Idealisten sind damals gescheitert – und verstanden die Welt nicht mehr.

„Italien ist meine Heimat, aber Ravensburg mein Zuhause.“ Giovanni della Monica

Giovanni della Monica, temperamentvoller Süditaliener, verheiratet mit einer Oberschwäbin, hatte ein Jazz-Studium in Neapel absolviert, war mehrere Jahre als Profi-Schlagzeuger in verschiedenen Bands aktiv gewesen und hatte sich schließlich an der Musikhochschule Trossingen, an der er das klassische Schlagzeug studierte, vervollkommnet.

Vergeblich hat sich der verstorbene Trommler-Lehrer Giovanni della Monica schon vor zehn Jahren für das Mädchentrommeln in Ravensburg engagiert. (Foto: Privat)

Nach dem Diplom unterrichtete er viele Jahre an den Musikschulen Singen und Trossingen, aber auch im eigenen Studio in Ravensburg, wo er sich schon längst heimisch fühlte. „Ich bin integriert. Die Leute mögen mich. Italien ist meine Heimat, aber Ravensburg mein Zuhause“, hat er einmal geäußert. Im Dezember 2018 ist er gestorben. Es war ihm nicht mehr vergönnt mitzuerleben, wie die Idee, die auch die seine war, nämlich auch den Mädchen zum Trommeln beim Rutenfest zu verhelfen – und zwar auf hohem Niveau – wieder brandaktuell wurde.

Süffisant und unverblümt

Im 110-Minuten-Dokumentarfilm „Rutenkinder“ von 2010, für den die Macher den im April dieses Jahres ebenfalls verstorbenen bekannten früheren Nahost-Fernsehkorrespondenten und Ex-Frontal-Moderator Ulrich Kienzle als Erzähler gewonnen hatten, sprechen Kienzle und della Monica das Problem deutlich an. Der Fernsehmann zählt wohlinformiert alle Trommlergruppen auf und merkt süffisant an, dass nur in der Truppe von Kurt Schlachter, also bei den Rutentrommlern, Mädchen mitmachen dürfen. Und der Drummer im roten Pullover fragt ganz unverblümt in die Kamera: „Wo sind die (trommelnden) Mädchen?“ Sie wären doch eine Bereicherung für das Rutenfest und die Stadt, gibt er sich überzeugt.

Fein lotet der Schwabe Ulrich Kienzle, der aus Neckargröningen im Kreis Ludwigsburg stammte, in dem Film die Seele des Oberschwaben und speziell des Ravensburgers aus: Es dauere lange, bis man sein Herz erobert habe. Zurückhaltend sei er. Aber wen er nach längerer Zeit ins Herz geschlossen habe, den dann fürs Leben. (Foto: Archiv Bertrhold Rueß)

Sein Entschluss steht fest: „Giovanni, da musst du etwas machen.“ In Johanna Oswald, die zu seiner Schülerschar in Ravensburg gehörte, fand er eine Mitstreiterin. „Ja, ich bin dabei“, erklärte sie ihre Bereitschaft, beim Aufbau eines Mädchentrommlergruppe tatkräftig mitzuhelfen. Während ihr Lehrer sieben Märsche eigens für die angestrebte weibliche Formation komponierte und einzustudieren begann, Kontakt zum Vorsitzenden der Rutenfestkommission Dieter Graf und zu den Schulleitern der Gymnasien aufnahm, entwarf und verteilte seine Schülerin einen Flyer und warb unter Mitschülerinnen dafür, mitzumachen beim Mädchentrommeln.

Persönliche Angriffe und Diffamierungen

Die Reaktionen reichten von begeisterter Zustimmung bis zur Verachtung, die Johanna entgegenschlug. Sie sah sich persönlich angegriffen und diffamiert und resignierte schließlich. Ihre Enttäuschung kommt in dem Film deutlich zum Ausdruck.Die Schulen, anfangs auch positiv eingestellt, zogen teilweise zurück. Giovanni della Monica war bitter enttäuscht. Gar zu gerne hätte er als anerkannter Profi ein Mädchentrommlerkorps zur Meisterschaft geführt, das vielleicht sogar die durchweg männliche Konkurrenz ausgestochen hätte.