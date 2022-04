Die neue Mädchen-Trommlergruppe des Rutenfests verrät ihren Namen

Das Ravensburger Rutenfest kann in diesem Jahr wieder stattfinden, und zwar vom 22. bis 26. Juli. Erstmals dabei ist eine Mädchentrommlergruppe. Jetzt ist auch deren Name raus: Die Initiatorinnen bestätigten SZ-Informationen, wonach sie sich den Namen „Turmfalken“ gegeben haben.

16 junge Frauen machen in der ersten Ravensburger Mädchentrommlergruppe mit, angeschoben durch das Engagement von Amy Grubert und Dila Tütünci. Und sie heißen „Turmfalken“. „Wir hatten verschiedene Ideen, letztlich gab es einen Kreativworkshop für die Namenssuche“, sagt Amy Grubert. Ziel sei gewesen, einen Namen für die Gruppe zu finden, der „genderneutral“ sei.

Alle dürfen mitmachen – nur Jungs nicht

Denn das möchte die erste Ravensburger Mädchentrommlergruppe unbedingt sein. Grubert: „Wir möchten zwar eine weibliche Gruppe sein, aber offen für alle, die sich eher dem weiblichen oder keinem Geschlecht zuordnen.“ Das heißt aber auch: Die „Turmfalken“ sollen kein Trommlerverein für Jungs sein.

Das Logo der Truppe ist in der Mache, es wird voraussichtlich einen Falken vor dem markanten Hintergrund der Türmestadt zeigen. Natürlich, wie auch die Kostüme, vor allem gehalten in Blau-Weiß.

Proben und Vorbereitungen laufen

Fünf Musikstücke wollen die Mädchen nach jetzigem Stand spielen am Rutenfest 2022, mit vier Trommeln und zudem Chalumeaux, das sind Holzblasinstrumente, die so ähnlich aussehen wie Blockflöten. Darüber berichteten Amy Grubert und Dila Tütünci auch in der aktuellen Ausgabe des Hamburger Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“.

Dort sagten die beiden jungen Frauen, was sie der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigten: Sie erleben viel Zuspruch für ihre Initiative, vor allem von Menschen im eigenen Alter. Der „Spiegel“ zitiert sie so: „Wahrscheinlich ist endlich bei allen angekommen, dass wir im 21. Jahrhundert leben.“ Und jetzt auch Mädchen am Rutenfest mittrommeln können.

In der Vergangenheit gab es viel Gegenwind

Das war nicht immer so. Bemühungen, eine Mädchentrommlergruppe am Ravensburger Rutenfest aufzustellen oder die Jungentrommler für das weibliche Geschlecht zu öffnen, gab es in den vergangenen Jahren mehr als einmal. Doch alle Vorstöße scheiterten. Entweder fehlten Mädchen, die mitmachen wollten, oder das Geld. Vor allem aber war der Gegenwind der Traditionalisten das größte Problem. Sie beharrten darauf, dass alles so bleibt, wie es schon immer war. Einzige Ausnahme sind die Rutentrommler, die seit 1992 Mädchen aufnehmen.

Finanziell sind die „Turmfalken“ nach Angaben von Amy Grubert inzwischen ganz gut aufgestellt, auch wenn Kostüme und Instrumente einen Haufen Geld kosten. Der Förderverein der Gymnasien gab einen Zuschuss, zudem läuft ein Antrag auf Anschubhilfe bei der Stadt Ravensburg. Nicht zuletzt hat die SPD-Fraktion im Gemeinderat aktuell eine weitergehende Unterstützung der jungen Truppe beantragt.

An einem Marschplan fürs Rutenfest 2022 arbeiten die „Turmfalken“ schon. Adressen zum Antrommeln sind in Vorbereitung. Und die Gründung als Verein läuft ebenfalls.

Ich möchte etwas tun für einen Ort, den ich sehr liebe,

sagte Dila Tütünci im Hinblick auf ihre Heimatstadt Ravensburg im März der „Schwäbischen Zeitung“. Das Ravensburger Rutenfest hat eine uralte Tradition. Vermutlich gibt es es schon länger als die erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1645.